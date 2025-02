Na robu bolniške, na koncu diplomsko 6. mesto

Vrhunski šport ponavadi ne pozna naključij. In da je Andreja Slokar ob koncu poskrbela za najvišjo uvrstitev letošnje blede slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, je vse prej kot presenetljivo. Četudi je deset dni pred startom na treningu doživela prav neprijeten padec, v zadnjih dveh dneh pred slalomsko preizkušnjo pa ob padcu odpornosti bila na robu »bolniške«, je zasedla zelo spodobno 6. mesto. Nekoč so ga označevali kot diplomsko, saj so najboljšim trem podelili kolajne, 4., 5. in 6. pa diplome.

Nova svetovna prvakinja v slalomu je Švicarka Camille Rast, tudi po včerajšnjem moškem slalomu pred kar 23.000 gledalci smo vnovič slišali švicarsko himno: najboljši je bil Loic Meillard, ob njem sta bila na odru še Norvežan Atle Lie McGrath in Nemec Linus Strasser.

13 odličij je na SP v alpskem smučanju osvojila najboljša Švica, od tega pet zlatih.

Našo vodilno slalomistko pa je to soboto 21 stotink sekunde ločilo do 27-letne vrstnice iz Feldkircha na Predarlskem Katharine Liensberger in tako stopničk za najboljše tri. Blizu jim je bila že na svojem prvem šampionatu, pred štirimi leti v Cortini d'Ampezzo, sodeč po prikazanem še bližje eno zimo pozneje na pandemijskih olimpijskih igrah na Kitajskem. Obakrat pa se je morala sprijazniti s 5. mestom. Predvsem v premierni olimpijski zgodbi, ko je bila pri vmesnem času druge proge na 2. mestu, je bila ob končni uvrstitvi neutolažljiva. In solz ni mogla skriti tudi po tej slalomski predstavi v Saalbach-Hinterglemmu, četudi je šlo za njeno najboljšo predstavo doslej v sezoni kot tudi najvišjo uvrstitev pri slovenski reprezentanci na Solnograškem.

Bila je slovenska svetla točka v Saalbach-Hinterglemmu. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

»Povsem vseeno je, če si 4., 5. ali 6. Kolajna je tisto, kar šteje,« jasno pove nepopustljiva smučarka in včasih – tako kot v primeru prejšnje sezone po zoprni poškodbi križnih vezi – tudi prav neučakana. »Drži, mislila sem si, vrnila se bom po poškodbi in se takoj predstavila na smučarski ravni, na kakršni sem bila pred njo,« se je spomnila Ajdovka, ki v tej sezoni tudi obira sadove zelo kakovostnega in prav motivacijskega dela s svojim trenerjem Boštjanom Božičem, a zdaj tudi z Andreo Massijem. V zadnjih dveh dneh se je krčevito borila z boleznijo oziroma vidnim padcem odpornosti, nato pa je nastopila konkurenčno.

Pričakovale so več

Slalomsko prizorišče sta žalostnih obrazov zapuščali Ana Bucik Jogan po 18. mestu (»Ne morem si tega prvenstva ohraniti v dobri luči, pričakovala sem več.«) kot tudi Neja Dvornik, ki je na prvi progi odstopila, že več tednov pa se bori z bolečinami v kolenu. Tudi Lila Lapanja, tokrat prvič na SP pri slovenski reprezentanci, je tekmo predčasno končala. Podobno kot včeraj Miha Oserban.

Najbolj veselo je bilo spet v taboru vodilne alpske velesile Švice. Ta je s 13 kolajnami, med temi je pet zlatih, prepričljivo na vrhu lestvice najuspešnejših. Sledi Avstrija (7 kolajn, dve zlati), devet reprezentanc je skupno na tem izjemno obiskanem in brezhibno izpeljanem prvenstvu osvojilo vsaj kolajno. Slovenski tabor tretjič zapored, po Cortini d'Ampezzo 2021 in Meribelu-Courchevelu 2023, odhaja domov praznih rok.