Na pripravah že straši tekmece

Naj vas nizke temperature ne zavedejo, za najboljše kolesarje na svetu ni več zimskega spanja. Vsi se že intenzivno pripravljajo za novo sezono, to velja tudi za Tadeja Pogačarja, ki je potrdil svoje ambiciozne načrte za leto 2022 – vrhunci bodo Tour, Vuelta in štirje spomeniki. Številka ena na svetu pa je bil zgovoren tudi na kolesu, na pripravah v Španiji podira rekorde. Pogačarjevi sezonski načrti so bili bolj kot ne znani že pred dnevom, ki so ga v njegovi ekipi UAE namenili pogovorom z mediji.

Novo sezono bo začel na dirki po Združenih arabskih emiratih – v domovini svojih delodajalcev bo od 20. do 26. februarja branil lansko zmago. Tako kot lani bo sledil italijanski marčni paket, Strade Bianche (5.), Tirreno–Adriatico (7.–13.) in Milano–Sanremo (19.). Prvi del sezone bo aprila zaključil s trisom belgijskih klasik: po Flandriji (3.), Valonska puščica (20.) in Liege–Bastogne–Liege (24.). Ob tem je pozornost tujih medijev najbolj pritegnil njegov prvi nastop na dirki po Flandriji.

»Letos bom startal na štirih spomenikih, to ne pomeni, da se bom na vseh osredotočil na zmago. Na dirki po Flandriji najbrž ne bom kapetan, imamo kolesarje za klasike, Mattea Trentina in druge. Jaz bom bolj nabiral izkušnje,« je o ognjenem krstu na kraljici klasik dejal Pogačar, ki bo v karieri bržkone poskusil dobiti vseh pet spomenikov. Pri 23 letih že ima lovoriki z Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji, manjkajo še po Flandriji, Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. Pogačar ima za pasom tudi že dva Toura, lov na tretjega zaporednega od 1. do 24. julija bo vrhunec sezone. Na veselje domačih navijačev se bo nanj, kot kaže, pripravljal v lovu na drugo zaporedno zmago na dirki po Sloveniji (15.–19. 6.).

Največji dodatek v letošnji sezoni v primerjavi z lansko je nastop na Vuelti. Pogi jo je imel tudi v letu 2021 v načrtu, vendar se ji je po olimpijskem bronu odpovedal. »Načrt je odpeljati Tour in Vuelto, nikoli pa ne veš, kaj se lahko zgodi skozi sezono. Letos je vsekakor večja možnost, da se udeležim Vuelte,« dirkanje v Španiji od 19. avgusta do 11. septembra napoveduje mladec s Klanca pri Komendi.

Rogličeva predstavitev danes

Pričakovati je, da bo njegov najnevarnejši tekmec na Touru in morda tudi na Vuelti Primož Roglič, ki bo svoje sezonske načrte skupaj s kolegi iz Jumba Visme predstavil danes. Vse bolj jasno pa je, da bo konkurenca spet stežka zaustavila Pogačarja, ki je na pripravah blizu Almerije v nedeljo postavil rekord na enega od najbolj znanih tamkajšnjih vzponov na Coll de Rates. Z 9,7 km dolgim klancem s povprečnim naklonom 6,6 odstotka je opravil s časom 24:50 oziroma povprečno hitrostjo 23,5 km/h. Šlo je za preizkus moči med člani ekipe UAE, v katerem mu je najuspešneje sledil veliki španski up, 19-letni Juan Ayuso (25:04).

»Na Coll de Rates smo šli na polno, bilo je zabavno, igrali smo se in se napadali kot na dirki. Še vedno pa je bil to le trening,« številkam, ki so sprožile val analiz o njegovi trenutni moči, prevelike teže ne daje Pogačar. »Dobro se počutim, za dirko po ZAE sem na pravi poti, vem pa, da bom moral biti v vrhunski formi, če želim zmagati v tako ostri konkurenci,« je še povedal slovenski as, ki se bo pred začetkom sezone s španske obale preselil še na višino, na Sierro Nevado. Po načrtih pa ta čas ne gre njegovemu moštvenemu kolegu Janu Polancu, ki je moral zaradi okužbe s koronavirusom izpustiti ekipne priprave.