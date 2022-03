Na Old Traffordu po slovenskih taktih

»V finalu se želimo pomeriti z Realom,« je predsednik madridskega Atletica Enrique Cerezo po podvigu na stadionu Old Trafford v Manchestru evforično izrazil željo v ligi prvakov. Navdušenju v taboru rdeče-belih po zmagi v povratni tekmi osmine finala z 1:0 ni bilo videti konca, a za prvega junaka dvoboja, vratarja Jana Oblaka, in druge bojevnike trenerja Diega Simeoneja je pariški finale še zelo, zelo daleč. V četrtfinale se je po zmagi v Amsterdamu uvrstila še lizbonska Benfica. Fanatizem Atleticovih igralcev se je stopnjeval z vsakim posredovanjem Škofjeločana. V ponesrečeni sezoni je ujel formo v najpomembnejšem obdobju: od sredine marca, ko se začenjajo bitke za lovorike. Ne le za poročevalce, tudi za večino nogometašev je bil 29-letni Slovenec odločilni jeziček na tehtnici v tekmi, v kateri ni imel najboljšega večera slovenski sodnik ​Slavko Vinčić. Mariborčanu ni mogoče očitati večje napake, poražence je zmotil njegov slog sojenja. Ta je ustrezal moštvu, ki že »deset let igra nogomet, kot ga igra«, je slikovito bojevniški duh brez pretirane igralne želje opisal neuspešni reševalec Manchester Uniteda Ralf Rangnick. »Zame je Jan Oblak najboljši vratar na svetu. To je pokazal še enkrat,« je kolega povzdignil Atleticov kapetan Koke. Oblak je obrnil sezono sebi v prid. Od 19. februarja, ko je Atletico v Pamploni pri Osasuni (3:0) začel niz tekem brez poraza in je v Angliji dosegel še peto zmago ob le enem neodločenem razpletu (s prve tekme v Madridu proti Mancheter Unitedu, 1:1), je Oblak prejel le tri gole. Neverjetna preobrazba škofjeloške hobotnice je res očitna, saj je v prvih treh februarskih tekmah proti Barceloni, Getafeju in Levanteju prejel kar osem golov.

Blok iz zlatih časov

Za enega od najboljših vratarjev na svetu je bila ta sezona najslabša od prestopa iz Benfice leta 2014. V španskem prvenstvu je v 28 tekmah prejel kar 36 golov. Ob komaj 54,4-odstotni uspešnosti obramb je v povprečju prejel 1,29 gola na tekmo. Tudi v ligi prvakov je imel povsem enak izkupiček, saj je v sedmih tekmah (brez torkove) prejel 9 golov oziroma 1,29 na tekmo. Kako slabo sezono je imel Oblak do februarskega preobrata, največ razkrijejo številke: v španskem prvenstvu nikoli ni imel slabšega učinka kot 0,73 prejetega gola na tekmo. V najboljši, ko je branil le na osemnajstih tekmah, je prejel 0,47 gola na tekmo. »Atleti so na Old Traffordu postavili blok kot v svojih najboljših časih. Čeprav je sijajno predstavo orkestra narekovala peščica igralcev, ki nimajo najboljše sezone, a so ob pravem trenutku postali veliki. V najbolj konkurenčni različici Cholovih mož, od vratarja do napadalcev. Prvi pogled pripelje do Oblaka. Ni šlo za ekshibicijo kot na Anfieldu leta 2020 ali v Münchnu leta 2016, a je iz obrambe v obrambo krepil moštvo. Najboljši atleti se začnejo pri Oblaku,« je strnil oceno komentator pri športnem dnevniku As.