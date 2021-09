Na OI pristali v vodi, zdaj pa nova katastrofa za slovenski športnici

Že olimpijska tekma v Tokiu za kajakašici na mirnih vodah se je zainsprevrgla v pravo nočno moro – zvrnili sta se v vodo in ostali brez napredovanja, čeprav sta veljali za eni od favoritinj za odličje. Kar nekaj časa sta potrebovali, da sta se pobrali po hudem šoku, o čemer je Ponomarenko Janićeva spregovorila tudi v pogovoru za Mično . Zdaj pa nov udarec.Primorki sta si želeli, da bi vsaj na svetovnem prvenstvu, ki je na sporedu ta konec tedna, pokazali, kaj zmoreta, in da ves trud ne bi šel v nič. Toda sezono 2021 bosta poskušali čim prej pozabiti: dan pred tekmo se je ekipa testirala na koronavirus, izid pa je bil pozitiven. Test so ponovili, a je pokazal enako.»Dobrodošli v moji kajakaški sezoni 2021. Od katastrofalnih olimpijskih iger, kjer sva se s sotekmovalko prevrnili v vodo dva metra pred ciljem, do pozitivnega covid testa večer pred začetkom svetovnega prvenstva. Potem ko sem poskušala po OI ostati pokončna in se z dobrimi občutki podala na SP, je udaril še covid. Sprašujem se, zakaj ravno jaz. Zakaj moja ekipa? Počutim se dobro, brez simptomov, morda sem le nekoliko bolj utrujena. Ponovili smo test, v kombiju čakali na rezultate in bili pripravljeni, da morda vseeno gremo na tekmo. Toda ne, rezultati so bili pozitivni. Tako smo lahko tekmo gledali prek živega prenosa, spakirali smo stvari in odšli v karanteno. Če bi mi kdo dejal, da je to le pravljica, bi mu rade volje verjela,« je zapisala Ostermanova.