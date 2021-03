Na obzorju remi, tudi Hrvati bi vzeli točko

Zlatko Dalić in Luka Modrić sta glavna akterja hrvaške reprezentance. FOTO: Antonio Bronic

Slovenski selektor Matjaž Kek naj bi začel tekmo z imeni, ki jih je uspešno preveril jeseni lani, ko si je Slovenija zagotovila prvo mesto v skupini lige narodov C1 in napredovala v ligo narodov B. Mariborčan naj bi igral v postavitvi 4-2-3-1: Oblak; Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović (Skubic); Bijol, Kurtić; Bohar, Lovrić, Iličić; Šporar. Njegov hrvaški kolega Zlatko Dalić razmišlja enako, zaupal bo preverjenim asom (4-3-3): Livaković; Barišić, Vida, Lovren, Vrsaljko; Modrić, Brozović, Kovačić; Perišić, Kramarić, Vlašić.

Kako do svetovnega prvenstva v Katarju? Na mundial se bodo neposredno uvrstili le zmagovalci desetih skupin, marca 2022 pa bo igrala v dodatnih kvalifikacijah deseterica drugouvrščenih reprezentanc in dve najboljši zmagovalki lige narodov, ki si tega ne bosta zagotovili. Vrstni red na tej posebni lestvici lige narodov: Francija, Belgija, Italija, Španija, Wales, Avstrija, Češka, Madžarska, Slovenija … Slovenci bi torej dobili drugo priložnost le, če bi sedem od osmih naštetih ekip končalo v svoji skupini najmanj na drugem mestu.

Bo slovita nogometna reprezentanca Hrvaške v osmi tekmi s Slovenijo prvič oddala točko na slovenskih tleh? To je glavno vprašanje pred drevišnjim (20.45) startom kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Stožice na žalost ne bodo pokale po šivih, toda na igrišču bo kljub temu ležala zgodovinsko velika nagrada: razplet brez poraza bi selekcijipomenil ogromno v nadaljevanju trnove poti proti Katarju 2022.Matjaž Kek se zaveda, kako močno bi povečal kotacijo slovenskih delnic na Fifini borzi, če bi drevi zrežiral senzacijo. V Stožice namreč prihaja izbrana vrsta svetovnih podprvakov, v kateri igrata najboljši igralec zadnjega tedna v Uefini evropski ligi () in najboljši igralec zadnjega tedna v Uefini ligi prvakov (), ki je tudi nosilec zlate žoge 2018 in še danes alfa in omega madridskega Reala!Škoda, da v betonskem mastodontu ob severni ljubljanski obvoznici ne bodo navzoči navijači, nagrajeni bi bili s športnim spektaklom par excellence. Toda v športu na srečo velja podobno kot v gospodarstvu: pretekli donosi niso jamstvo za prihodnost. Slovenci so v zadnjih dneh poskušali opraviti čim več v dveh treningih, ki so ju imeli na voljo v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, ter ujeti optimalno delovno temperaturo za tri marčevske izzive: Hrvaško, Rusijo in Ciper. Ne bi bilo dobro osvojiti manj kot štiri točke …»Tudi sam sem računal: za osvojitev prvega mesta v konkurenci Slovenije, Rusije in Slovaške potrebujemo od 21 do 22 točk. V Stožicah imamo na voljo tri, tako kot v naslednjih tekmah s Ciprom in Malto na reški Rujevici,« je poskušal zmanjšati pritisk na svoje adute hrvaški selektorin priznal, da sedem osvojenih točk zanj »ne bi pomenilo neuspeha«.Matjaž Kek se zaveda, da mu je lanski ples kroglic v Nyonu namenil najtežji možen start kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo konec leta 2022 prvič v zgodovini Fife na Bližnjem vzhodu.»To želim obrniti v pozitivno smer. Nemara je celo najbolje, da v prvih tekmah igraš proti favoritom skupine,« je ocenil Kek, ki filigransko pozna vsako podrobnost v hrvaški reprezentanci, tako močno je v minulih letih spoznal Dalića, reškega predsednika, bratainin druge tamkajšnje akterje.Drevi bo šlo vendarle predvsem za nogomet: če odmislimo nekatere neuradne tekme, je Slovenija prvič igrala s Hrvaško v kvalifikacijah za euro 1996 in izgubila obe tekmi, v Splitu je iztržila točko le v naslednjih kvalifikacijah za SP 1998, v seštevku pa ima v osmih tekmah z južno sosedo na računu bilanco 0-3-5 in razliko v golih 8:15! Oba remija si je pripisala v gosteh.Bomo videli, kakšen bo razplet derbija med 135 milijonov vrednimi gostitelji in 350 milijonov evrov vrednim favoritom, ki ga bo nocoj vodil ugleden španski sodnik