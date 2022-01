Na Madžarskem bo krojil usodo covid-19

Tudi 15. evropsko prvenstvo v rokometu bo najbolj nenavadno doslej, podobno kot druga sorodna tekmovanja, ki jih načenja covid-19. Toda šov mora naprej, so odločni na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF), in tako se bo jutri začel turnir najboljših reprezentanc na stari celini, med katere sodi tudi Slovenija.

Slovaška in Madžarska bosta gostiteljici, Slovaška z Bratislavo in Košicami, Madžarska z Budimpešto, Szegedom in Debrecenom. Slednja je v euro vložila veliko sredstev, zgradila novi dvorani v Budimpešti in Szegedu. MVM Dome v glavnem mestu so odprli decembra lani in sprejme 20.022 gledalcev, dokončali so Pick Areno v Szegedu, ki ima 8143 sedežev. Zaključni boji bodo v Budimpešti.

Prvič bosta EP gostili dve državi

Slovenci bodo svojo pot začeli v 700 km iz Ljubljane oddaljenem Debrecenu, kjer leta 2002 zgrajena dvorana Fönix Arena sprejme 6500 ljudi. Medtem ko so Slovaki, katerih reprezentanca bo prvi del igrala v Košicah, zaradi covida-19 omejili število gledalcev na četrtino, nad rokometom bolj navdušeni Madžari računajo na polne tribune. V Debrecenu jih ne pričakujejo, bo pa tam lepo število slovenskih navijačev, ki bodo lahko okusili znamenite debrecenke, malce bolj pikantne klobase.

Prvič bosta EP gostili dve državi, pred dvema letoma, tik pred izbruhom sars-cov-2, so bile gostiteljice kar tri, prvenstvo pa se je razširilo na 24 ekip. Slovenci so bili ves čas na Švedskem in se uvrstili v polfinale, na koncu so osvojili nehvaležno četrto mesto. Tudi tokrat bodo prvenstvo začeli in končali v vzhodni soseščini. Če bodo v skupini s Severno Makedonijo, s katero se bodo pomerili jutri, Dansko in Črno goro osvojili vsaj drugo mesto, se bodo preselili v Budimpešto.

Zgodovinsko so najbolj uspešni Švedi s štirimi zlatimi kolajnami, tri si je okrog vratu nadel slovenski selektor Ljubomir Vranješ (1998, 2000, 2002). Na Madžarsko je odpeljal 19 igralcev, zadovoljen je lahko, ker niti poškodbe niti covid niso zdesetkali njegove vrste. Slovenci so med 12 dobitniki kolajn in so lahko samozavestni, na edini pripravljalni tekmi so v Celju pred koncem lanskega leta pokazali dobro igro in nadigrali Hrvate, oba testa z Italijani pa je preprečil virus. Zato tudi ugibajo o svoji formi, jutri pa jih čaka verjetno ključna tekma za napredovanje v top 16, ki ponuja še štiri tekme.

Številni v drugi domovini

Morebitna primerjalna prednost Slovencev je lahko, da si štirje (Mačkovšek, Henigman, Marguč, Blagotinšek) služijo kruh na Madžarskem, Skube je bil tam prej, in zanje bo to skoraj domače prvenstvo. Tudi za Vranješa, ki je bil tako trener Veszprema kot madžarski selektor. Blaž Blagotinšek je že šesto leto član Veszprema. »Opravili smo dobre priprave, prva tekma pa je zmeraj uganka. Z Makedonci smo se že večkrat pomerili in neznank ni,« je povedal Blagi.

Glavna nevarnost regularnosti EP je zadnja virusna različica omikron, saj število okuženih igralcev narašča iz dneva v dan. Na koncu utegne krojiti razplet in morda se tukaj skriva velika priložnost za Slovence, ki upajo, da tudi njih ne bo zdesetkal nevidni sovrag, ki jim lahko načrte sesuje v prah in pepel.