Na Ljubnem niso jezni na Nemce

Na zasedanju članov odbora za smučarske skoke pri mednarodni zvezi (FIS) v Zürichu so predstavili predlog koledarjev za sezono 2023/24. Finale moškega svetovnega pokala bo že po tradiciji gostila Planica (med 21. in 24. marcem 2024), medtem ko je Ljubno ostal brez ženske silvestrske turneje. Toda prireditelji tekmovanja v Zgornji Savinjski dolini so – glede na vse okoliščine – še bolj zadovoljni z novim terminom.

Najboljše smučarske skakalke se bodo po novem (če bodo seveda odgovorni pri FIS 5. maja na zasedanju v Dubrovniku potrdili koledarje, kar naj bi bila sicer zgolj formalnost) za točke svetovnega pokala na 94-metrski napravi na Ljubnem potegovale 27. in 28. januarja 2024, torej takoj po vrnitvi z japonske turneje v Saporu in Zau. Silvestrska ali novoletna turneja se bo 30. decembra začela v Garmisch-Partenkirchnu, nadaljevala 1. januarja v Oberstdorfu in sklenila z dvema tekmama v Beljaku (3. in 4. januarja).

Za žaromete prek 100.000 €

»Ko smo videli, kako se odvijajo stvari, smo vedeli, da bomo težko kos pritisku Nemcev. Zaradi tega smo se že začeli ozirati po drugem datumu. Vedeli smo, da se bo sprostil zadnji januarski konec tedna, ki ga je imel prej Oberstdorf, zato smo se začeli zavzemati zanj,« je pojasnil Rajko Pintar, predsednik prireditvenega odbora tekmovanja na Ljubnem, ki je vesel, da so dobili termin ob koncu januarja.

»Kar zadeva finančni vidik, nam je novi datum že zaradi tekem pri dnevni svetlobi veliko bolj prijazen. V minuli sezoni smo morali namreč zgolj za razsvetljavo in njeno postavitev odšteti krepko prek 100.000 evrov,« je razkril. Termin ob koncu januarja jim bolj ustreza tudi zaradi vremena, saj je takrat lažje zasnežiti skakalnico kakor, denimo, konec decembra. Za nameček je januarski datum boljši tudi od februarskega, ki so ga imeli pred ustanovitvijo silvestrske turneje.

Planica prenevarna za dekleta?

»Ko smo imeli tekme za valentinovo, pogosto do zadnjega nismo vedeli, katere skakalke bodo prišle k nam, saj so imele nekatere takrat zaključne priprave za nordijsko SP. Navsezadnje smo tudi letos videli, kako okrnjena je bila še zlasti moška konkurenca na generalki pred planiškim svetovnim prvenstvom v Rasnovu,« je še razložil Pintar.

Ob novoletni turneji bo vrhunec prihodnje zime za skakalce tudi svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na Kulmu (od 26. do 28 januarja), kjer pa se dekleta (še) ne bodo borila za kolajne. Na predstavljenem koledarju za skakalke je ob dveh preizkušnjah v Vikersundu (16. in 17. marca) z zvezdico označena tudi tekma na letalnici v Oberstdorfu (25. februarja), ki pa jo morajo še potrditi. Za žensko preizkušnjo v poletih so se potegovali tudi planiški prireditelji, vendar pa so jih zavrnili, ker naj bi bila letalnica bratov Gorišek za dekleta še prenevarna ...