Na ljubi mu progi spet v vrhu

Deskar na snegu Tim Mastnak je na paralelnem veleslalomu v Scuolu osvojil tretje mesto in se petič v svetovnem pokalu uvrstil na zmagovalni oder. V sezoni so to druge stopničke za slovenske deskarje. Celjan je bil najboljši v kvalifikacijah, nato je v osmini finala premagal Avstrijca Alexandra Payerja, se v četrtfinalu oddolžil olimpijskemu prvaku, Švicarju Nevinu Galmariniju, za poraz v osmini finala olimpijskih iger v Pjongčangu, v polfinalu pa ga je zaustavil Michal Nowaczyk.



Poljak, ki še nikoli ni bil višje od 12. mesta, je bil hitrejši za 22 stotink sekunde.

Mastnak je nato v malem finalu ugnal Nemca Stefana Baumeisterja in še enkrat dokazal, da mu proga v Scuolu ustreza. Tu je dosegel eno od treh zmag v svetovnem pokalu. »Lepo je, da sem po sezoni premora spet na stopničkah. Dokazal sem, da mi Scuol leži in da sem še sposoben priti zelo visoko. To sem sicer nakazal že v Carezzi, a se tam v finalu ni izšlo, tokrat je bilo bolje. Žal je tudi nekaj grenkega priokusa. V polfinalu proti Poljaku sem v zgornjem delu storil napako, te v nadaljevanju nisem mogel več popraviti. A s svojimi vožnjami moram biti zadovoljen, veselim se že naslednjih tekem,« je dejal Mastnak.

Primer Nowaczyk

V izločilnih bojih je od Slovencev nastopil še Žan Košir, ki je bil doslej v sezoni edini Slovenec na stopničkah, tretji je bil v Carezzi. Tokrat je bil v osmini finala boljši Nowaczyk, Tržičan je na koncu zasedel 13. mesto. »S tekmo smo Slovenci kot ekipa lahko zadovoljni. Tim na stopničkah pa tudi moja prva kvalifikacijska vožnja je bila s tretjim časom zelo dobra. Druga malo manj in na koncu me je to zaradi slabše modre proge tudi stalo boljši rezultat,« je menil Košir. Rok Marguč, Črt Ikovic in Jernej Glavan so bili daleč od nastopa na glavnem delu tekme, na kateri sta zmagala ruska tekmovalca. Igor Slujev in Sofija Nadiršina sta bila najboljša prvič v karieri.



»Lepa tekma in znova stopničke. Super! Žal se nam je zgodil primer Nowaczyk. Poljak je tokrat letel, glavne žrtve so bili prav Slovenci. Zmaga je bila na dlani, tako da ostaja vsaj malo grenkega priokusa,« je navrgel glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič. Ta je z ekipo iz Švice odšel v Avstrijo, znova so se ustavili v Lechu, kjer bodo trenirali slalom. Prva slalomska preizkušnja v tej sezoni namreč deskarje čaka že jutri v Bad Gasteinu, tam bodo kvalifikacije že tradicionalno zgodaj popoldne, finalni del bo zvečer pod žarometi.