Na Kongresnem trgu sprejem za slovenske olimpijce, testiranje od 19. ure dalje (V ŽIVO)

Slovenske junake, ki so s svojimi uspehi v zadnjih dveh tednih navduševali na olimpijskih igrah v Tokiu, bodo športni navdušenci zvečer lahko pozdravili na sprejemu na ljubljanskem Kongresnem trgu. Predsednik republikein ministrica za izobraževanje, znanost in športsta jih že sprejala na Brdu pri Kranju. Čestitala in zahvalila sta se jim za njihove nastope in dosežene uspehe na olimpijskih igrah v Tokiu, ob tem pa med drugim izpostavila vlogo športa pri povezovanju ljudi tudi v težkih trenutkih.Poleg plezalke Janje Garnbret sta bila zlata še kanuist Benjamin Savšek in kolesar Primož Roglič, srebro je osvojila judoistka Tina Trstenjak, bron pa kolesar Tadej Pogačar. V Tokiu je sicer odpotovalo 54 športnikov, a poleg dobitnikov medalj po vrnitvi v domovino gotovo najbolj izstopa košarkaška ekipa, ki se je uspela prebiti v polfinale in osvojiti četrto mesto.Z Olimpijskega komiteja Slovenije so sicer sporočili, da bo na prizorišču sprejema na Kongresnem trgu v Ljubljani, od 19.00 ure dalje možno brezplačno testiranje na COVID-19, s pridobitvijo veljavnega potrdila po licenci NIJZ. Po veljavnem odloku Vlade RS je namreč PCT pogoj obvezen, za vstop v prireditveni prostor.