Na koncu kar dva zmagovalca

Salomonska odločitev

Beli na potezi

Wojtaszek - Vidit, Spletna olimpijada 2020. Kako je beli matiral nasprotnika?



REŠITEV:

1.Se6+! Kg4 (1…fxe6 2.Dxg6#; 1…Kf5 2.Sd4+) 2.Dd4+ Kf5 3.Sg7+ Kg5 4.Dh4#

Po več kot mesecu dni kvalifikacij in obračunov po skupinah se je prejšnji konec tedna z izločilnimi boji sklenila krstna spletna olimpijada, ki jo je Svetovna šahovska federacija (FIDE) zaradi pandemije koronavirusa priredila po preložitvi najmnožičnejšega tekmovanja pod svojim okriljem. V finalu je vse kazalo na izjemno zanimiv in nepredvidljiv dvoboj med Rusijo in Indijo, končalo pa se je s kontroverzno odločitvijo FIDE, po kateri je zmaga pripadla obema reprezentancama.V izločilni fazi so vsi obračuni potekali v obliki dveh mini dvobojev. Finale se je začel z neodločenim izidom 3:3 v prvem dvoboju, v katerem se je vseh šest partij končalo z delitvijo točke, glede na pozicije pa so bili bližje zmagi Indijci. Tudi v drugem sta bili ekipi izenačeni, Rusi pa so po zaslugi letošnje izzivalke svetovne prvakinje, 22-letne, prišli do vodstva. Potekali sta še dve partiji na mladinskih deskah, med katerima pa sta indijska šahista izgubila spletno povezavo in prekoračila čas za razmišljanje. Prvotna sodniška odločitev je bila v skladu s pravilnikom, ki je določal, da je delujoča povezava odgovornost posameznega igralca. Ruse so razglasili za zmagovalce, a je indijska stran vložila pritožbo, s katero so dokazovali, da je šlo za izpad svetovnega spleta širših razsežnosti, za katerega tekmovalci niso bili odgovorni sami.Turnirski odbor je ugotovil pravilnost navedb indijske strani, saj je prekinitev internetnih storitev močno odmevala v ZDA, kjer je bil nekaj časa onemogočen dostop do številnih spletnih strani. Med njimi je bila tudi chess.com, kjer je potekala spletna olimpijada. Rus, predsednik FIDE, se je znašel v nezavidljivem položaju, saj je moral razsojati o usodi reprezentance svoje domovine in ohraniti nepristranskost. Na koncu je sprejel salomonsko odločitev in za zmagovalki razglasil obe ekipi.Čeprav se je večina v športnem duhu in glede na dane okoliščine sprijaznila s takšnim razpletom, je razumljivo, da so imeli v ruskem taboru več razlogov za nezadovoljstvo. Na tekmovanju so nastopili z močno zasedbo in odločeni, da se prebijejo na vrh. Njihovo zadnje olimpijsko zlato v moški konkurenci šteje že skoraj dve desetletji (Bled 2002), kar predstavlja precejšnji madež za ugled nekoč prevladujoče velesile v šahu. Tokratni kontroverzni zaključek jim je preprečil, da ta vtis vsaj nekoliko popravijo. Na drugi strani se Indijci veselijo enega največjih ekipnih uspehov, s katerim domovina šaha še bolj odločno vstopa med sodobne velesile, med katere jih je pripeljal izjemen razmah priljubljenosti igre v novem tisočletju.