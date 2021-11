Na Kolovratu bo vladala prava evforija

Prireditelji Gira d'Italia z novim načinom predstavitve trase niso poželi navdušenja v kolesarski srenji, ki je podobo rožnate dirke v letu 2022 dobila v petih obrokih. Nazadnje so razkrili potek finala v Veroni, za slovenske ljubitelje vrtenja pedal pa je bila glavna novica, da bo največja italijanska preizkušnja drugo leto zapored zavila na naše ceste. Giro 2022 se bo 6. maja začel tam, kjer bi se moral že leta 2020, v Budimpešti. Uvodna etapa se bo končala s 5 km dolgim vzponom proti Višegradu, druga bo 9,2 km dolga vožnja na čas v Budimpešti, v tretji bo karavana obiskala obalo Blatnega jezera.

Pred pandemijo je bil na mizi predlog, da bi od Madžarske do Italije dirko povezali z etapo ali dvema čez hrvaško in slovensko ozemlje. »Pet etap na tujem bi bilo preveč, zmanjkalo bi nam preizkušenj za tiste, ki bi v Italiji radi gostili Giro,« je tedaj v pogovoru za Delo povedal direktor dirke Mauro Vegni, ki se je odločil za letalsko selitev iz Madžarske na Sicilijo (4. etapa se bo končala na Etni). Je pa kmalu za tem našel pot italijanskemu krogu tudi pri nas.

Letos je 15. etapa od Gradeža do Gorice potekala skozi Goriška brda in Goriško ter privabila množice slovenskih navijačev. Italijanski prireditelji, predvsem Enzo Cainero, ki je zadolžen za preizkušnje v Furlaniji - Julijski krajini, niso imeli pomislekov o vrnitvi. Prihodnje leto bo v Posočju 27. maja potekal del 19. etape od Marana Lagunara do Stare gore nad Čedadom (178 km, 3230 višinskih metrov). »Že junija je bilo vse bolj kot ne dogovorjeno. Enzo išče zahtevne etape, nam pa ustreza, da bo naša na petek tik pred končno odločitvijo. Pričakujemo veliko gledalcev, tudi takšnih, ki bodo ogled dirke združili s koncem tedna v okoliških krajih. Na Kolovratu bo prava evforija,« je povedal Rok Lozej, ki bo tako kot letos skrbel za tehnično izvedbo slovenskega dela etape.

Slovensko presenečenje

Na Giru 2021 je šlo za skupno 43 km, prihodnje leto za 36 km (sorazmerni naj bi bili tudi slovenski stroški, letos okoli 50.000 evrov, v letu 2022 40.000), karavana bo na slovensko ozemlje prikolesarila na Učji na 102. km in ga zapustila na sedlu Solarji na 138. km. Glavna atrakcija bo vzpon skozi Livek na Kolovrat z 10 km in povprečnim naklonom 9,4 odstotka.

»Slovenija še ni imela tako zahtevne etape na Giru. Ne bo šlo samo za etapno uvrstitev, lahko vpliva tudi na končno razvrstitev. Vzpon na Livek je vsaj tako zahteven kot na Vršič, če ne še bolj. Dan za tem je resda na vrsti ena najzahtevnejših gorskih etap, vendar v sodobnem kolesarstvu ni več hranjenja moči in pri nas bi se lahko zgodilo presenečenje,« je etapo ocenil Tadej Valjavec, ki je na Giru po slovenskih cestah dirkal v letih 2001 in 2004, vzpon na Kolovrat pa je spoznal na svoji zadnji dirki po Sloveniji leta 2013. Obeta se spektakel, na katerem bodo morali kolesarji premagati več kot 51.000 višinskih metrov. Čeprav bi bil kot nalašč tudi za Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ju ne gre pričakovati na startu. Bržkone bosta osredotočena na gostovanje Toura v Københavnu 1. julija.