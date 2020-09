Na klopi bodo trpele glasilke

»Nindža, prižgi, mi smo pripravljeni!« se bo pred prvo tekmo rokometne lige prvakov med Celjem Pivovarno Laško in Aalborgom zaslišalo v praznem Zlatorogu, kjer bodo Celjani danes ob 18.45 odigrali prvo evropsko tekmo po 23. februarju. Svojevrstno zmago so slovenski prvaki dosegli že včeraj, ko so bili na testiranju vsi negativni na covid-19. Na igrišču bodo vseeno favoriti močni Danci. Nindža, kot kličejo legendarnega varnostnika v objektu na Opekarniški 15, bo eden redkih gledalcev v hramu slovenskega rokometa. Tekma bo minila za zaprtimi vrati, a že na naslednji proti Kielu 1. oktobra naj bi jih bilo 400, če se epidemiološka slika ne bo bistveno poslabšala. Vmes bodo Celjani gostovali v Barceloni pri Juretu Dolencu, Blažu Jancu in Domnu Makucu.



Tako Kiel kot Barcelona še nista končala sezone 2019/20, konec decembra bo namreč še zakasneli F4 v Kölnu, kjer bosta še Veszprem in PSG. V ligi prvakov se je sicer začelo novo obdobje, v njej ni več 28 klubov v dveh domovih, temveč zgolj še 16. V četrtfinale se bosta neposredno uvrstila po dva iz dveh skupin, ekipe na mestih od 3 do 6 bodo igrale play-off. Cilj Celjanov je priti v izločilne boje. Bili so med osmoljenci koronasezone 2019/20, po šestih letih se jim je končno uspelo uvrstiti v osmino finala, a tekmi s Kielcami naposled nista bili odigrani. Tokrat se zavedajo, da bo sezona najbolj čudna doslej, a hkrati upajo, da se bo kolikor toliko normalno končala. Gotovo pa bodo vsaj v jesenskem delu pogrešali podporo navijačev v Zlatorogu, kjer včasih decibeli dosežejo zdravju škodljive vrednosti in dajo igralcem dodatno energijo. Celje je namreč zelo domačinska ekipa. V dveh letih, odkar jo vodi Tomaž Ocvirk, je v LP zbrala 13 točk, od tega 11 doma in dve lani v Zagrebu, kjer je imela večjo podporo od domače. Tokrat se bo morala znajti sama. »Zato mora biti naša klop toliko bolj glasna,« na moštvenega duha kot vselej stavi Ocvirk, ki bo lahko računal na rahlo poškodovanega kapetana Davida Razgorja, vprašljiv pa je nastop levorokega Matica Grošlja (hrbet). Devetnajst legionarjev Aalborg prihaja v vlogi favorita, že v prejšnji sezoni je dvakrat vzel mero Celjanom, zdaj se je še dodatno okrepil. Pivovarji so na papirju ostali približno na enaki ravni. Jedro ekipe je ostalo, odšli so trije pomembni igralci (Ferlin, Makuc, Silva), novincev je pet, vratar Filip Ivić, krožni napadalec Veron Načinović in krilni igralec Tadej Mazej ter dva mlada črnogorska reprezentanta Arsenije Dragašević in Radojica Čepić. Novost v ligi prvakov so termini, odslej se bo igralo ob sredah in četrtkih in ne več ob koncu tedna. Poleg celjskih igralcev bo med elito še 19 slovenskih legionarjev: Mačkovšek, Henigman, Gaber, Bombač, Šoštarič (Pick Szeged), St. Skube, Malus, S. Razgor (Meškov), Blagotinšek, Marguč (Veszprem), Dolenec, Makuc, Janc (Barcelona), Zarabec (Kiel), Ovniček (Nantes), Mlakar, Vlah in Stojnić (Zagreb), do konca leta bo pri Flensburgu rezerva Domen Sikošek Pelko.