Na Iliriji po taktih bratov Bedene

Projekcija 2026: slovenski nogometni prvak prihaja iz Ljubljane in ni Olimpija. Ali Bravo. Prihaja iz Zgornje Šiške, Ilirija 1911. V glavnem mestu je že nekaj časa javna skrivnost, da v Zgornji Šiški nastaja nov ambiciozen nogometni projekt, ki naj bi ga s skupino vlagateljev vodila teniška brata Aljaž in Andraž Bedene. Predsednik ND Ilirija in ZŠD Ilirija Marjan Dermastja je razblinil vse neznanke.

»Dokler ne bo vse, o čemer se pogovarjamo, in to še najmanj dva meseca, tudi uradno podpisano, ne morem razkrivati podrobnosti. Dejstvo je, da smo v klubu stvari pripeljali do takšne ravni, da zaradi pomanjkanja znanja in predvsem denarja ne zmoremo narediti razvojnega koraka naprej. Ilirija ima zdrave temelje in odlično izhodišče za nadaljnji razvoj, a z ustreznimi ljudmi.

Veseli in osrečuje me dejstvo, da se pogovarjamo z ljudmi, ki jih nogomet zanima, imajo znanje, kapital in predvsem jasno vizijo,« je iz prve roke in kolikor je lahko razkril prvi mož šišenskega drugoligaša. Smelo in drzno je napovedal velike stvari in še posebno izpostavil prednosti, od katerih bi imeli največje možne koristi tudi vse druge panoge znotraj športne družine. Vlagatelji se za zdaj še izogibajo javnosti predvsem zaradi količine podrobnosti, ki jih je treba urediti, da bi lahko projekt tudi predstavili, toda kljub veliko neznankam sta športni park Ilirija in nogometni klub »rojena za zgodbo o uspehu«.

Na skupni lestvici državnega prvenstva sta mladinski in kadetski selekciji na vrhu in daleč pred zeleno-belimi in vijoličnimi. Nekoliko slabše kaže v drugoligaški konkurenci članskemu moštvu, ki je na 14. mestu. Prihod novega trenerja Marka Babića, nekdanjega hrvaškega reprezentanta, sicer že nakazuje vstop vlagateljev.

Mandarić je rekel ne

Kot je znano, je športni park Ilirija edini od večjih športnih centrov v Ljubljani, ki ni v objemu Mestne občine Ljubljana. Ta je že leta 2017 izgubila sodni boj za lastništvo. Strah, da bi zaradi takšnega razpleta lahko prišlo do metanja polen pod noge, je bil k sreči odveč. Dermastja poudarja, da je sodelovanje z MOL zelo korektno. Ob primernem vložku športni park omogoča ustrezno gradnjo objektov oziroma za slovenske razmere domala popolno nogometno infrastrukturo.

Na Iliriji so z lastnim denarjem (800.000 evrov) postavili igrišče z umetno travo, toda prostornost ŠP daje možnosti za še veliko več. Tega se zavedajo tudi skrivnostni vlagatelji, med katerimi je veliko hrvaških partnerjev, ki pa naj jih ne bi zanimala ustanovitev »hrvaškega kluba« sredi Ljubljane, temveč izrazito slovenskega s poudarkom na brušenju nogometnih talentov in tudi naslovom državnega prvaka. Končni cilj je vzpostavitev nogometne akademije, ki bi bila še najbližja različicam, kot so znane v tujini.

Zanimivo je in je tudi javna skrivnost, da sta brata Bedene pred šišenskim poglavjem poskušala prepričati Milana Mandarića, naj jima prepusti Olimpijo, a ju je nekdanji prvi mož zeleno-belih zavrnil, ker mu je tako svetoval nekdo iz zdajšnje garniture zeleno-belih uslužbencev.