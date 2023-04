Na Hrvaškem irska himna za zmagovalca iz Walesa

Valižanski dirkač Elfyn Evans (toyota yaris) je zelo zadržano proslavil včerajšnjo zmago na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, na katero je sicer čakal poldrugo leto – vse od podviga na Finskem oktobra 2021. »Dolgo sem garal za ta uspeh, zato je presenetljivo, kako malo mi zdaj pomeni. Takoj ko sem prevozil ciljno črto, sem bil namreč z mislimi pri našem prijatelju,« je dal Evans jasno vedeti, da svojo šesto zmago med elito posveča nesrečnemu Ircu Craigu Breenu, ki se je pred dobrim tednom tragično ponesrečil med pripravami za četrto letošnjo preizkušnjo za SP.

Na oder za najboljše je 34-letni Valižan s svojim sovoznikom Scottom Martinom prinesel irsko zastavo, na slovesni razglasitvi pa so jima – v spomin na Breena – zaigrali irsko himno. »Craigovi družini sem pred startom obljubil, da bom med dirko užival, kar tudi sem, čeprav ni bilo preprosto. Vse do cilja sem bil stoodstotno osredotočen na svojo vožnjo, zdaj pa sem z mislimi spet pri Breenu. Prepričan sem, da nas je spremljal od zgoraj,« je še dejal Evans, ki se je na vrhu skupne razvrstitve po točkah izenačil s Sebastienom Ogierjem (toyota yaris). Francoski šampion se je moral tokrat sprijazniti s 5. mestom.

Z zaostankom 27 sekund si je 2. mesto pridirkal Estonec Ott Tänak (ford puma), tretji pa je bil Finec Esapekka Lappi (hyundai i20, + 58,6), moštveni sotekmovalec nesrečnega Breena. »Glede na vse okoliščine ni bilo lahko priti na Hrvaško. Tudi voziti ni bilo preprosto. To je bil zame eden od najtežjih vikendov,« je s solznimi očmi pripovedoval 32-letni dirkač iz Pieksämäkija (100 km južno od Kuopia), ki je na nehvaležno 4. mesto potisnil branilca zmage in naslova svetovnega prvaka Kalleja Rovanperäja (toyota yaris, + 1:18,3).

Turk 10. v razredu RC2

Med slovenskimi vozniki se je po pričakovanju najbolje odrezal šestkratni zaporedni državni prvak Rok Turk (hyundai i20 N), ki je s sovoznico Blanko Kacin v generalni razvrstitvi pridrvel do 17. mesta (+ 24:24,4), v razredu RC2 pa sta bila deseta. To je bila ena od najboljših predstav naših dirkačev na relijih za svetovno prvenstvo. Aleš Zrinski (škoda fabia evo rally 2, + 45:25,6) je z Rokom Vidmarjem dirko končal deset mest za Turkom, Jan Medved (opel corsa rally4, + 1;57:17,3) pa je z Izidorjem Šavljem po velikih težavah s poškodovanim kolesom med 48. dirkači, kolikor jih je pripeljalo do cilja, pristal na predzadnjem, 47. mestu. Naslednja preizkušnja za svetovno prvenstvo bo med 11. in 14. majem na Portugalskem.