Na EP želi z vsemi aduti, tudi z Dragićem

Po nedeljskem trpljenju v Stockholmu lahko počasi začnemo gledati proti drugemu delu kvalifikacij za košarkarsko svetovno prvenstvo 2023. V njem bo slovenska reprezentanca odigrala še šest tekem z najboljšo trojico iz skupine D, vrstni red v novi skupini J, ki bo dala tri potnike za naslednji mundial, pa je Nemčija in Finska po 5:1, Slovenija 4:2, Izrael 3:3, Švedska in Estonija po 2:4. Izbranci Aleksandra Sekulića bodo 25. avgusta gostili Estonijo in tri dni pozneje obiskali Nemčijo, a selektor se je še za hip zadržal pri minulih mesecih.

»Prve tri kvalifikacijske cikle za SP smo prestali sorazmerno uspešno, dva poraza s Finsko sta bila vendarle nepričakovana. Na zadnjih tekmah s Hrvaško in Švedsko smo potrdili napredovanje v drugi del z dobrim izhodiščem za nastop na mundialu. Zelo me veselita dober odziv košarkarjev in želja vseh, da bi se priključili pripravam za septembrsko evropsko prvenstvo. Če bodo vsi zdravi, lahko pričakujemo popolno moštvo, torej tudi z rekonvalescentoma Klemnom Prepeličem in Vlatkom Čančarjem ter z Žanom Markom Šiškom in Žigo Samarjem, ki sta bila v zadnjem ciklu opravičeno odsotna,« je zadovoljno ocenil selektor. Še posebno ker se Goran Dragić očitno vse bolj nagiba k podaljšanju reprezentančne kariere.

Potem ko se je z moštvom Chicago Bulls dogovoril za podpis enoletne pogodbe za 2,9 milijona dolarjev bruto plače, je po zmagi nad Švedsko razveselil navijače izbrane vrste z izjavo, ki jim krepi upanje: »V zadnjih 14 dneh so se mi povrnili občutki z EP 2017. Res smo dobra klapa. Fantje so super, imamo se odlično, igramo eden za drugega in vsi zelo uživamo. Res je lepo biti del tega moštva, tako da me kar mika, da bi se mu pridružil na eurobasketu. Po drugi strani pa sem še malo neodločen. Niti sam ne vem, ali bi šel ali ne. Kar zadeva avgustovski cikel kvalifikacij za SP, pa menim, da ne bo šlo, saj imam ravno tedaj v Miamiju osebne obveznosti.«

Goran Dragić potrebuje mir

Sekulić ne vidi težav v negotovosti, ali bo Goran igral na EP ali ne.

»Prepričan sem, da nam bo pravočasno sporočil svojo odločitev, ki zagotovo ne bo lahka. Srce mu pravi eno, toda v igri so tudi drugi dejavniki. Zdaj potrebuje mir, da si zbistri misli. Kot selektor bi brez dvoma rad imel v moštvu vse najboljše slovenske košarkarje.« Reprezentanca se bo sicer znova zbrala 25. julija, v polni zasedbi pa naj bi vadila od 8. do 10. avgusta, ko se bo lahko soigralcem pridružil tudi Luka Dončić. Moštvo bo odigralo pet pripravljalnih tekem: 4. avgusta z Nizozemsko, dva dneva pozneje s Črno goro (obe v Celju), 12. in 13. avgusta s Turčijo in Ukrajino v Istanbulu, 17. avgusta s Srbijo v Stožicah in 20. avgusta s Hrvaško v Celju. Pred odhodom na uvodni del eurobasketa v Kölnu jo čaka še nadaljevanje kvalifikacij za SP.

»Termina za tekmi z Estonijo in Nemčijo sta neprimerna, saj bomo morali tik pred EP vrhunsko odigrati še dve pomembni tekmi. A to je po svoje tudi izziv,« meni Aleksander Sekulić.