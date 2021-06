Na EP ne le igrati, temveč nekaj narediti

Proti Turčiji se danes začenja EP košarkaric tudi za Slovenijo. Predtekmovanje bodo varovanke selektorja Damirja Grgića odigrale v francoskem Strasbourgu. Kam bodo nadaljevale pot, v Španijo na izločilne boje ali pa domov, bo odvisno predvsem od njih samih. Tudi od izkušene branilke, 30-letne Teje Oblak, ki v dobri formi čaka današnjo premiero.



S kakšnimi pričakovanji začenjate tekmovanje?

»Vedno pravimo, da bi rade korak naprej, kot je bilo nazadnje. Torej vsaj do četrtfinala. Če bi šlo, bi rade zasedle vsaj 6. mesto, da bi se uvrstile na svetovno prvenstvo. To bi bilo izjemno. Upam, da nam uspe. Če pa slučajno spodleti, ne smemo biti pretirano razočarane.«



Letvico pričakovanj ste dvignili višje, kar je prav in športno. Je zato kaj več pritiska?

»Na dosedanja prvenstva smo prišli brez pričakovanj, morda bi lahko rekla, da smo bile vesele, ker smo poleg. Zdaj je jasno, da rastemo, zato je tudi prav, da sami sebi ustvarjamo pritisk. Želim si, da bomo lahko na koncu rekle, da nismo le prišle na EP, ampak tudi nekaj naredile.«



Večina igralk igra na tujem v vidnih klubih. Je tudi zato čutiti še nekaj več spoštovanja konkurence?

»Zagotovo! Tudi sama pri sebi vidim, da name po vseh teh tekmah, tako v reprezentanci kot v klubu, drugače gledajo, me spoštujejo.«



V času priprav ste odigrale sedem tekem. Ste zadovoljne s pripravljenostjo in formo?

»Ekipa je v dobrem telesnem stanju, lahko tečemo, krasi nas agresivna obramba, lahko držimo in narekujemo visok ritem. Vse to povzroča preglavice tekmicam. Imamo tudi nekaj hib, z njimi naj se ukvarja konkurenca. Naša želja je, da se pokažemo v dobri luči.«



V predtekmovanju vas čakajo Turčija, Belgija ter Bosna in Hercegovina. Ritem bo oster. Prvi uvodni tekmi boste odigrali v manj kot 24 urah!

»Tudi na to smo pripravljene. Vse tekme, ki smo jih odigrali, so bile simulacije dogajanja na EP. Torej zvečer ena tekma, potem popoldne ob 15.00 še druga. Prvenstvo začnemo s Turčijo, ki je pomladila ekipo, igrajo agresivno, nevarne so pod košem. To je naša prva tekma. Če želimo kaj narediti na EP, moramo zmagati. Belgija, s katero igramo naslednji dan, je zasedba, ki sodi med najboljše štiri ekipe, tja se redno uvršča. Z njimi imamo še nekaj neporavnanih računov z EP 2019, ko smo imeli vse v svojih rokah, potem pa so v četrtfinale šle Belgijke, ne me. Naš zadnji tekmec v rednem delu je Bosna in Hercegovina, ki bo na tem EP nastopila neobremenjeno, zato bo toliko bolj nevarna.«



Je prednost ekipe tudi to, da že toliko let sodelujete s selektorjem Damirjem Grgićem?

»To je velika prednost. Večina reprezentantk je igrala in trenirala pri njem v ŽKK Cinkarni Celje, poznamo se dobro. Ob tem bi izpostavila kot našo dodano vrednost tudi rotacijo in daljšo klop, kot smo jo imele. Naše mlade igralke so zrelejše, zavedajo se svoje vloge, ni jih strah in tudi zato bodo velik plus naše reprezentance.«



Bo na tribuni v prihodnjih dneh tudi brat Jan, ki vas pogosto spremlja na velikih tekmovanjih?

»V Franciji ga ne bo. Nekako pa smo domenjeni, da bi bilo dobro, da me pridejo podpret v Valencio!«

