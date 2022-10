Na dražbi žoga z nepozabne tekme

Okoli tri milijone evrov naj bi prinesla žoga, ki jo je legendarni Diego Armando Maradona daljnega 1986. zabil v gol Angležev: ti so v četrtfinalu svetovnega prvenstva izgubili proti Argentini, zadetek legendarnega igralca pa se je v zgodovino nogometa zapisal kot eden najbolj kontroverznih.

Na stadionu Estadio Azteca v mehiški prestolnici je Maradona, ki je umrl pred skoraj dvema letoma, slavno preskočil angleškega vratarja Petra Shiltona in z roko na vrhu glave žogo poslal v angleško mrežo: boksnil, so takoj vpili Angleži, a tunizijski sodnik Ali Bin Naser igre z roko ni opazil, saj sta bila tako Maradona kot Shilton proti njemu obrnjena s hrbtom, in je zadetek priznal. Maradona je sicer nekaj minut pozneje popravil vtis še z enim, tokrat nespornim golom, celo golom stoletja, ki je Argentini prinesel zmago nad Anglijo, končni izid je bil 2:1.

Sodnik ni opazil igre z roko.

Po tekmi je tudi Maradona izjavil, da je prvi gol dosegel delno s svojo glavo, delno pa z božjo roko, žoga pa je ostala v lasti tunizijskega sodnika, ki je dragocen spomin zdaj sklenil deliti s svetom, točneje, s premožnimi zbiratelji, ki se bodo lahko zanj lahko potegovali 16. novembra. Britanska dražbena hiša Graham Budd Auctions bo ponudila tudi Maradonov podpisan dres in pa Bin Naserjev sodniški dres z zgodovinske tekme.