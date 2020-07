Na dnevnem redu tudi Kolinda

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) bo danes obravnaval priprave na 136. generalno skupščino olimpijskega gibanja, ki bo v petek zaradi pandemije prvič doslej potekala prek videokonference. Med pomembnimi temami bodo tudi priprave na olimpijske igre v Tokiu.



»Odpoved iger zaradi izjemnih zunanjih okoliščin bi bila za MOK najlažja rešitev, saj bi ne nazadnje za to dobili denar od zavarovalnic. Toda mi smo tu zato, da igre pripravimo, ne pa da jih odpovemo,« je predsednik MOK Thomas Bach izpostavil pred pomembnima sejama v tem tednu. »Tako razmišljamo zgolj o tem, kako bi igre izvedli, kako izboljšati že pripravljene načrte, kako zagotoviti čim boljši servis udeležencem, kako poskrbeti za transport ... Ta zdravstvena kriza je pokazala, da potrebujemo več solidarnosti, ne le v športu, ampak v družbi na splošno. Upam, da smo se pri tem vsi kaj naučili, da bo več sodelovanja med mednarodnimi zvezami in organizatorji velikih športnih tekmovanj,« je še ocenil Bach. Japonski organizatorji in MOK se trudijo, da bi zagotovili vzdržne igre in čim bolj oklestili nepotrebne stroške. Doslej jim je uspelo zagotoviti več kot 80 odstotkov prizorišč, ki so bila za igre predvidena za letos.

Proračun 12 milijard evrov

Olimpijske igre bodo v podobnem terminu, kot bi bile letos, torej med 23. julijem in 8. avgustom 2021 (letos med 24. julijem in 9. avgustom). Proračun iger znaša približno 12 milijard evrov, v kar je vključena tudi infrastruktura, in ga bodo pokrili organizacijski komite s pokrovitelji, japonski davkoplačevalci, proračun mesta Tokia in MOK. Ta je že pred mesecem dni vzpostavil premostitveni sklad v višini 740 milijonov evrov.



Od tega bodo 600 milijonov evrov namenili za dodatne stroške za organizacijo iger v Tokiu, mednarodnim športnim zvezam in nacionalnim olimpijskim komitejem pa 140 milijonov evrov pomoči. Ob koncu petkove seje skupščine bodo izvolili nove člane MOK, dva podpredsednika in nove člane izvršnega odbora. Slednji je 10. junija potrdil seznam petih kandidatov, med njimi je tudi nekdanja predsednica Hrvaške (2015–2020) Kolinda Grabar Kitarović. Japonska vlada pa denimo razmišlja o omilitvi varnostnih ukrepov pri vstopu v državo za vse olimpijce in njihove spremljevalce, ki bodo tam naslednje leto.