Na dan finala LP pri milanskem Interju izvedeli žalostno vest

Pri milanskem Interju, ki bo danes v finalu nogometne lige prvakov v Münchnu lovil naslov proti PSG, so pred tekmo izvedeli žalostno novico. Nekdanji predsednik in lastnik kluba Ernesto Pellegrini je umrl v starosti 84 let. Nogometaši Interja bodo danes nastopili s črnimi žalnimi trakovi.

»Enajst let je vodil Inter z modrostjo, častjo in odločnostjo ter pustil neizbrisen pečat v zgodovini našega kluba,« so italijanski podprvaki objavili na omrežju X. Tudi drugi klubi, kot je torinski Juventus, so prav tako izrazili sožalje na platformi.

Po poročanju italijanskih medijev naj bi Pellegrini zbolel za okužbo pljuč, piše nemška tiskovna agencija dpa. Bil je uspešen podjetnik v gostinstvu in je klub prevzel leta 1984.

V času svojega mandata je v Milano pripeljal nemške zvezdnike, kot so Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus in Jürgen Klinsmann. Pod njegovim vodstvom je klub enkrat osvojil naslov državnega prvaka in dvakrat pokal Uefa. Leta 1995 je svoje delnice prodal naftnemu magnatu Massimu Morattiju.