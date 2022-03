Na Bonifiki za prvo točko in strelsko lovoriko

Po včerajšnjih bitkah 24. kroga v 1. SNL, ki sta se razpletli v Domžalah brez zmagovalca (0:0), v soboški Fazaneriji pa po razburljivi predstavi z zmago Mure (3:2), sta današnja derbija četverice najboljših v 1. SNL praktično le bitki treh za čim boljše izhodišče v nadaljevanju nogometne sezone: Olimpija bo v mestnem derbiju proti Bravu, ki je vendarle predaleč za trojico najboljših, poskušala zadržati stik z drugim Koprom in vodilnim Mariborom.

Prvo trojico ločijo le štiri točke. Igra številk je res nenavadna in zavajajoča. Na vrhu lestvice so namreč Mariborčani, ki so v drugem delu sezone še bolj zaostali za Koprčani in Ljubljančani v medsebojnih dvobojih, predvsem zaradi poraza v tretjem velikem derbiju, vendar so po treh krogih ohranili točko prednosti pred prvimi zasledovalci. V troboju so Mariborčani osvojili le štiri točke od maksimalnih 15 ali 26,6 odstotka točk, za zmago proti Kopru in točko proti Olimpiji. In še nobene na gostovanjih v Stožicah ali Bonifiki.

Zeleno-beli so od 18 možnih osvojili 11 točk ali 61 odstotkov, sedem proti vijoličnim in štiri proti Koprčanom. Izkupiček slednjih je sedem točk od 15 ali 44,7 odstotka.

Ne morejo se ozirati na druge

Mariborčani se sicer ne bodo prav veliko pritoževali, če bodo na koncu osvojili naslov prvakov navkljub najslabšemu izkupičku, toda na spodrsljaje tekmecev proti malim klubom se ne kaže zanašati tudi zaradi slabih izkušenj iz zadnje Olimpijine šampionske sezone 2017/18. Olimpija in Maribor sta prvenstvo končala z enakim številom točk, po 80, toda Ljubljančani so bili prvaki zaradi boljšega medsebojnega izkupička. Oziroma zaradi več doseženih golov v gosteh.

Mura le do zmage proti Celju Izidi – Mura: Celje 3:2 (Luka Bobičanec 10, Tomi Horvat 15., 81.; Grigorij Morozov 34., Vasilije Janjičić 38.), Kalcer Radomlje: CB24 Tabor 0:0, Aluminij: Domžale 1:1 (Nik Marinšek 68.; Arnel Jakupović 80.); danes: Bravo – Olimpija (15), Koper – Maribor (17.30); vrstni red: Maribor 45, Koper 42, Olimpija 41, Mura 36, Bravo in Domžale po 34, Radomlje 26, Celje 25, Tabor 21, Aluminij 20.

V Stožicah sta se derbija razpletla z 0:0 in 1:1, v Ljudskem vrtu pa z 1:0 za Maribor in 3:2 za Olimpijo. Tudi iz zornega kota tedanje sezone in izkupička točk proti tretjeuvrščenemu moštvu bodo Mariborčani najbrž morali popraviti svojo bero točk proti največjim izzivalcem. Takrat so proti tretjim Domžalčanom prav tako osvojili manj kot 50 odstotkov točk, le pet od dvanajstih. Toda tudi Olimpija je imela enak izkupiček v derbijih Ljubljanske kotline. In še, takrat vijolični niso imeli le najboljšega strelca prvenstva v Luki Zahoviću (18 golov), tudi drugi najboljši je bil vijolični napadalec Marcos Tavares (17).

Kot kaže, se bodo tudi v tej sezoni za naslov prvega strelca potegovali napadalci iz najboljše trojice, Koprčan Maks Barišić (12), Mariborčan Ognjen Mudrinski (11) in Ljubljančan Mustafa Nukić (9).