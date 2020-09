Muro čakajo estonski rezervisti

Še preden je glavni sodnik dal znamenje za začetek drevišnje preložene tekme 1. kroga kvalifikacij za nogometno evropsko ligo med estonskim klubom Nomme Kalju in Muro, so delnice prekmurskega kluba že drastično poskočile v primerjavi s tečajnico z dne 27. avgusta. Estonce je medtem še bolj oslabil virus sars-cov-2, zaradi česar je velika uganka, v kako močni postavi se bodo ob 19.30 na stadionu Ferenca Szusze v Budimpešti v zadnji tekmi uvodnega kroga uprli murašem.



Estonsko-slovenski nogometni dvoboj narekuje zdravstvena izkaznica oziroma testi na okužbo s koronavirusom. Po njej in po zadnjih podatkih Mura že lahko pogleduje proti naslednjemu evropskemu tekmecu, veliko zahtevnejšemu danskemu Aarhusu. Estonski klub je v Budimpešto odpotoval z le 20 igralci, med njimi naj bi bil tudi edini okuženi izpred dveh tednov, ki je zdaj čist. Je pa bilo med okuženimi pred tekmo kar petnajst posameznikov povezanih z moštvom. Po dveh tekmah vodilno moštvo slovenskega prvenstva je »zdravo kot dren«, sicer so že od prej poškodovani Klemen Pucko, Renato Simić, Staniša Mandić in Marin Karamarko.



Pred potjo v madžarsko glavno mesto je bilo vseh 51 testov negativnih. Odleglo je perfekcionistu, trenerju Anteju Šimundži, ki se sicer v značilnem delovnem slogu redko poglablja v tekmečev tabor, razen ko ga predstavlja svojim igralcem. Nikakršnih dvomov ni, da jih tudi tokrat ne bi podrobno seznanil s tem, četudi bodo tekmeci igrali z B-moštvom.

Pol milijona evrov leži na tleh

Murino evropsko prihodnost imajo v nogah Amadej Maroša, eden od ključnih soboških mož, ki še ni ujel strelske forme, novopečeni reprezentant in organizator igre Nino Kouter, mladi reprezentant in strelec proti Madžarski Tomi Horvat ... Le najdragocenejši igralec med črno-belimi je tokrat lahko le navijač. Luka Bobičanec je šele včeraj končal osamitev, potem ko se je pred dvema tednoma okužil z virusom, ostal je doma in ni krenil proti Budimpešti.



Razmerja sil ne dopuščajo neznank, Mura je izrazit favorit, toda na igrišču se pišejo velike zgodbe, zato velja previdno in iz obzirnosti do tekmeca počakati na zadnji sodnikov žvižg. Šele potem bodo pri Muri lahko seštevali tudi denarni izkupiček – poleg že zasluženih 240.000 evrov jih bo napredovanje prineslo še 260.000 – in misli zasukalo najprej v domače prvenstvo in nedeljski derbi z Olimpijo, nato pa še v četrtkovo evropsko tekmo proti Aarhusu v Fazaneriji.