Murine delnice so se dvignile

Olympiakos s tesno prednostjo V dvoboju morebitnih tekmecev Mure v 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov Olympiakosa in Nefčija je bil z 1:0 boljši grški prvak. Oboji so tekmo končali z desetimi igralci. Pri Olympiakosu je bil že v 43. minuti izključen strelec Mady Camara, pri Nefčiju pa v 63. minuti Mert Čelik.

»Tekmo smo izpeljali natanko tako, kot smo si zamislili. Vse smo predvideli, vključno z menjavami. Fantje so bili odlično postavljeni in ni bilo potrebe za menjavo,« je takoj po tekmi, ko je bilše pred mikrofoni, priznal njegov pomočnik. Strokovni štab Mure je bil eden od zmagovalcev prvega dvoboja 2. kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov, favorizirani Ludogorec se je kljub tehnični premoči zabijal v neprebojen soboški obrambni zid.Za še slajših povratnih najmanj 90 minut naslednjo sredo v Razgradu je črno-belim zmanjkalo sreče. Če biv 83. minuti izvrsten prodor in podajopo desni strani z 9 m usmeril nekaj centimetrov nižje, bi zabil spektakularen gol. Fazanerija bi izbruhnila, sredin večer bi bil domala brezhiben.Tradicionalni afterparty strokovnega štaba na glavni tribuni je razkrival veliko zadovoljstvo. Tudi prvi dirigent Šimundža je z užitkom zagrabil pločevinko laškega (drugi so raje segli po Unionovi), in pokramljal s sodelavci in drugim klubskim osebjem, ki v teh vročih poletnih dnevih marljivo kot mravljice opravljajo svoje naloge.Šimundža & co. so prebrali tekmeca, še bolje so ovrednotili sposobnosti lastnih igralcev, ki se niti pod razno niso smeli spustiti v igrivi dvoboj. »Bili smo delavni, a smo tudi trpeli. Prvih 20 minut smo se lovili z njihovo dinamiko in smo iskali ravnotežje. Dejstvo je, da nismo vajeni takšne hitrosti v vsem, vključno z razmišljanjem. In mi smo se odlično odzvali,« je pojasnil obrambno taktiko 49-letni Mariborčan, ki je o odločitvi, da prvega igralca zamenja v 81. minuti, povedal takole: »Igrali smo dobro, menjam takrat, ko je nekaj narobe.« Soboški bunker je imel veliko Mourinhovega (zvitost, agresivnost, disciplino), vključno z redkimi, a nevarnimi napadi. Črno-beli so bili kljub Ludogorčevemu obleganju vrat oziroma jalovemu plesu žoge okoli njihovega kazenskega prostora v redkih poskusih nevarnejši od tekmecev.Mura v Razgradu ni brez možnosti, njene delnice so se dvignile. To ve Šimundža in tega ni skrival niti Ošlaj, ki je med vrsticami povedal, da so dosegli natanko to, kar so si želeli, in da bo povratna tekma pisana po njihovi meri. »Še so rezerve,« je dodal.Ni se pretirano zmotil, tudi gostujoči trener je dal vedeti, da je Mura zahteven tekmec.»Oboji so bili taktično odlični. Izid je realen. Že dolgo nismo igrali tekme, na kateri nismo zadeli. Mura si zasluži pohvale za odlično organizirano obrambo,« je povedal 44-letni Litovec.