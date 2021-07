Mura sodobnejša kot slovenska reprezentanca

Prva podaja v 31. sezoni slovenskega prvenstva z novim pokroviteljem Prva liga Telemach je pripadla nogometašem Brava in povratniku med najboljše Radomljam. Toda šampionska bitka se odpira v prvem velikem derbiju: nedeljskim štajerskim v Celju. Prvak Mura začenja obrambo naslova danes v Fazaneriji proti Taboru, v Kidričevem bo gostoval prenovljeni Koper. Derbi Ljubljanske kotline v Domžalah je preložen zaradi spremembe termina prve tekme 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Domžalčani bodo namreč že v torek gostili finskega tekmeca Honko.

Kidričevo: Aluminij – Koper (sobota, sodnik Rade Obrenović, 17.00): Nogometne zakonitosti so jasne: mlado moštvo je z vsakim dnem bolj izkušeno in uigrano. V primeru Aluminija celo veliko boljše, kot je bilo pred dvema mesecema. A že takrat so bili Kidričani med najboljšimi v ligi. Ni jih malo, ki napovedujejo Aluminijevo mešanje štren v zgornji polovici lestvice. Pa še prav imajo. Trener Oskar Drobne je še bolj pritisnil na plin in prav zanimivo bo videti, kdo in kako bo kos bojevitim in tekaško odlično pripravljenim Kidričanom. Koprčani so se po nesrečni sezoni s srečnim koncem lotili prenove. V njej ni zvezdnikov. Ob kopici novincev niti eden ne prihaja iz koprskega okolja, slabo pa kaže tudi otrokom Bonifike. Za trenerskega debitanta v 1. SNL Zorana Zeljkovića je izkušnja izjemna, še posebno če jo bo preživel.

Murska Sobota: Mura – CB24 Tabor (Matej Jug, 20.15): Bleščeč evropski start je boljši kot slab. Ante Šimundža mora sicer umirjati evforijo, toda v tem je najboljši. Mura je pod njegovo taktirko postala zgled za vse v ligi in tudi strah. Sežančani sodijo med tiste, ki jih ne motijo favoriti, še manj pa njihova vloga avtsajderjev, ki jo večkrat obrnejo sebi v prid. Tudi zato je Šimundža zelo, zelo previden, a hkrati srečen, ker ima na voljo tudi dolgo klop. Ve, kako se streže stvarem; lansko leto je Mura začela sezono v velikem slogu, letos je to ponovila, a še močnejša, kompaktnejša in bolj tekmovalna. Ni zaman prvi favorit za naslov prvaka ob že takoj razigranih Luki Bobičancu, Mihaelu Klepaču, Ninu Kouterju, Tomiju Horvatu ... Še manjša podrobnost za slovenske ustvarjalce: Mura je v zvezni vrsti z nizkoraslima, spretnima in hitrima v zamislih Kouterjem in Horvatom sodobnejša kot slovenska reprezentanca. Pri Šimundži ni naključja.

Celje: Celje – Maribor (nedelja, Asmir Sagrković, 20.15): Kdo je bolje kadroval, Celjani na ruski denarni pogon ali Mariborčani na slovensko znanje? Valerij Kolotilo, skrbnik novega celjskega koncepta, se je po letu dni skrivanja in spoznavanj odločno lotil projekta, v katerem bi rad lovorike osvajal s čim boljšim izborom mlajših kakovostnih slovenskih igralcev. Tu ne gre le za nogomet, temveč tudi za posel in kdo bo v tem zaslužil. Če bo imel največ koristi slovenski nogomet, še toliko bolje. Maribor je s pomlajevanjem in favoriziranjem mladih že naredil korak naprej, prav tako so že vidni obrisi sodobnejše igre, ki naj bi, tako kot pri drugih najboljših, lahko bila v službi prihodnosti. Ko bi vsaj tudi izbrusila kakšnega igralca višje tržne vrednosti in ne le odličnega izvrševalca nalog. Teh fantov, pridnih in marljivih, a brez osnovne nadarjenosti za kaj več, ima slovenski nogomet preveč. Gorazd Nejedly

