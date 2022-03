Mura se v Mariboru počuti šampionsko

Nogometno prvenstvo se bo v sprinterskem ritmu nadaljevalo s 27. krogom in z današnjim lokalnim derbijem v Domžalah. V nedeljo bo najprej v Sežani derbi zadnjega dvojca, nato bo na vrsti mini spektakel v Ljudskem vrtu, za konec pa še zelo pomenljiva tekma na Bonifiki. Zadnje dejanje bo v ponedeljek v Stožicah.

Domžale: Domžale – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Slavko Vinčić, 15.): Dvakrat z 2:0 so Domžalčani v tej sezoni opravili z najbrž še nikoli tako konkurenčnimi sosedi. Ti so morda celo v prednosti, Domžalčani so se potihem verjetno sprijaznili s tem, da je preboj v vrh v mejah znanstvene fantastike. Motiv Radomljanov je neprimerno večji.

Sežana: CB24 Tabor – Aluminij (nedelja, Rade Obrenović, 15.): Sežanci imajo prvo zaključno žogo za pobeg za sedem točk in še za dodatno točko v medsebojnih dvobojih (4:0, 2:3). Aluminij je obudil upanje navijačem po točki z grenkim priokusom proti Mariborčanom. Kidričani imajo v hrvaškem odkritju Martinu Šrolerju, ki je zabil dva gola tudi Celjanom, igralca za podvige. Če je poškodovan, so njihove možnosti minimalne. Tudi s točko bi bili zadovoljni. Domači trener Dušan Kosić upa, da se bo Dinu Stančiću pridružil še kakšen strelec.

Maribor: Maribor – Mura (Roberto Ponis, 17.30): So Mariborčani v rahlem zastoju ali krizi? Še dobro, da tudi Koprčani in zeleno-beli Ljubljančani delajo rezultatske spodrsljaje, zato ni razlogov za paniko. Vrača se Ognjen Mudrinski, ki je očitno nepogrešljiv, toda vijolični imajo še eno težavo: Sobočani so tudi v tej sezoni nepremagljivi v medsebojnih tekmah, v Ljudskem vrtu so celo šampionski. Zdaj so tudi opogumljeni po borbeni zmagi proti Olimpiji in po prvem golu napadalne okrepitve iz Osijeka. Posojeni Mirlind Daku, kot zatrjujejo v klubu, ne ruši plačilnega reda, ker ga plačuje Osijek.

Koper: Koper – Bravo (Aleksandar Matković, 20.15): Koprčani lažje dihajo, a le do prvega sodnikovega žvižga. Šiškarjem ustrezajo gostovanja pri favoritih, tudi na Bonifiki, kjer so v tej sezoni že prišli do polnega izkupička. Težava Koprčanov je ta, da kakovost igre nima ustreznega odseva v golih. Če bi ga imel, bi bili prepričljivo na vrhu.

Tabor znova pred Radomlje? Vrstni red: Maribor 49, Koper 46, Olimpija 45, Mura 40, Bravo 38, Domžale 35, Celje 29, Radomlje 27, Tabor 25, Aluminij 21.

Ljubljana: Olimpija – Celje (ponedeljek, Bojan Mertik, 17.30): Zeleno-beli so slišali kritike, igrajo bolj napadalno in več tvegajo. V Fazaneriji je bila Olimpija blizu pričakovane podobe: avtoritativna, zaradi česar se tekmeci spremenijo v fanatične borce. Trener Dino Skender in obramba zato trpita, a trener naj ve, da so preračunljive tekme z ena, dvema slovenskima fantoma v enajsterici brez vrednosti. Naj bo tudi tako, ampak potem naj klubski možje ne iščejo pokroviteljev tukaj in naj se ne sprašujejo, zakaj na tribunah ni več navijačev in zakaj je okolje tako strupeno. Tudi Celjani z Rusi hodijo po robu, a je zgodba na igrišču vsaj (še) polovično slovenska.