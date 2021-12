Mura najprej za evre, nato še za lovoriko

V taboru Mure, slovenskih nogometnih prvakov, se bodo zelo težko izognili izhodišču pred zadnjim evropskim dejanjem, četrtkovim v konferenčni ligi skupine G proti Vitessu. S srcem bodo trener Ante Šimundža in njegovi črno-beli igralci res v Arnhemu, a z glavo predvsem na nedeljski ligaški tekmi na Bonifiki, kjer bo padla odločitev o prvaku jeseni: Koper ali Maribor? A tudi Mura bo polagala temelje za spomladanski juriš na ligaški naslov.

Na Nizozemskem bo šesti skupinski dvoboj spadal v kategorijo zahtevnih preizkušenj in nabiranja pomembnih izkušenj. A najprej pogled v prvenstva tekmecev in v moč skupine, v kateri Mura ni bila le vreča za nabijanje. Rennes, Tottenham in Vitesse so minuli konec tedna prepričljivo premagali nasprotnike z razliko v golih 14:1. Prvi v skupini Rennes je bil učinkovit v gosteh pri Saint-Etiennu (5:0) in je trenutno drugi v francoskem prvenstvu ter zaostaja le za zvezdniškim Paris Saint-Germainom (31:42). Tottenham je gladko opravil z zadnjim v premier league Norwichem (3:0) in je s tekmo manj na petem mestu. Za vodilnim Manchester Cityjem zaostaja 10 točk (25:35). Tottenhamov trener Antonio Conte je edini poraz doživel proti Anteju Šimundži.

Četrtkov tekmec Vitesse je bil najbolj prepričljiv. V gosteh pri moštvu Cambuur je zabil pol ducata golov (6:1) in je na 4. mestu skupaj z Utrechtom ter za vodilnim Ajaxom zaostaja 10 točk (26:36). V najbrž najmočnejši skupini v tretjerazrednem evropskem klubskem tekmovanju, ki je glede na aktualne predstave tekmecev in položajev na lestvici v domačih prvenstvih najmanj med najmočnejšimi v evropski ligi, je Mura že dosegla najodmevnejšo zmago, ta je prinesla še več drugih bombončkov. Vključno s predstavitvijo nogometašev na mednarodnem tržišču in možnostjo dodatnega zaslužka ob prodaji najvidnejših posameznikov.

Med njimi je ta trenutek najbližje odhodu reprezentant Žan Karničnik, ne bi bilo presenečenje, če se pozimi Sobočani ne bi mogli upreti ponudbam za Tomija Horvata, Jana Gorenca ...

Ni zasičenosti

Mura je v evropski konkurenci slovenski klubski nogomet zastopala izključno pozitivno in že doslej iztržila veliko. Še največ denarno, saj je njen izkupiček od nagrad že presegel štiri milijone evrov in bi lahko z novo senzacijo v Arnhemu dosegel pet milijonov evrov. Upoštevati velja tudi stroške, pri čemer so bili na domačih tekmah v Fazaneriji razmeroma nizki in so se sukali med 10.000 in 15.000 evri, v Ljudskem vrtu pa so bili precej višji, do 80.000 evrov. Mura je tudi v 1. SNL v ritmu zmag.

Konferenčna liga, skupina G Rennes 5 3 2 0 10:7 11 Tottenham 5 2 1 2 11:8 7 Vitesse 5 2 1 2 9:8 7 Mura 5 1 0 4 4:11 3

Po zadnjem reprezentančnem premoru je resda igrala le dve tekmi, a je bila v obeh šampionska: v derbiju z Mariborom je prizemljila vijolične, proti Taboru dosegla zmago, kakršna praviloma odlikuje najboljša moštva. Mura ni blestela, a je bila proti »malemu« klubu, ki ni imel ničesar izgubiti, dovolj močna za uspeh z minimalno razliko.

Manjka ji še dvoboj z Olimpijo. Sodeč po tem, kako je Šimundža stopnjeval formo moštva, je okužba z virusom sars-cov-2 zeleno-belim koristila. »Zasičenost? Ne vidim je,« pa je Šimundža razkril še najmočnejše orožje Sobočanov ob koncu leta 2021. Skozi pekel številnih tekem je igralce v zadnja dejanja pripeljal v pravšnji formi.