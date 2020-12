Mura je lahko resen kandidat za naslov prvaka

Pokalni prvaki leta 1995

288

tekem je za Muro odigral Feri Cifer in dosegel 22 golov.

Prepovedano izgubiti z Beltinčani

Vrsta hrvaških trenerjev

S slovenskih nogometnih zelenic se ga spomnimo kot neustrašnega, brezkompromisnega branilca, ki je v dresu Mure iz Murske Sobote igral kar 16 sezon. V moštvu črno-belih jeob ognjevitosti na igrišču izstopal tudi po dolgi, plavolasi pričeski. Lasje so izginili, pripadnost nogometa in družabnost sta ostali. Kot trener pomurskega ligaša Odranci je trenutno na čakanju, nekaj dela ima kot vzdrževalec v hotelu Radin v Radencih.»Škoda, da smo spomladi izstopili iz 3. slovenske nogometne lige. Temu so botrovali visoki stroški tekmovanja, ki so za naš klub predstavljali prevelik finančni zalogaj. No, pozneje se je izkazalo, da v tej sezoni stroške sodnikov krije Nogometna zveza Slovenije. Če bi to vedeli takrat, bi po vsej verjetnosti ostali v tej ligi. Zdaj nam preostane le to, da si napredovanje priigramo na igrišču. Trenutno nam dobro kaže, po osmih kolih, odigranih do prekinitve zaradi epidemije, smo na vrhu s samimi zmagami,« je najprej raportiral 49-letni trener Odrancev.Dogajanje pri Muri in okrog nje, športnem ponosu ravnice, je vsebina vsakodnevnih pogovorov. Črno-beli iz Fazanerije po osvojitvi pokalne lovorike v prejšnji sezoni merijo vse višje. »Mura je dobro začela sezono, po evropskih nastopih je malce padla, a se zdaj ekipa spet prebuja. Imela je veliko težav s poškodbami, kar jo je precej oviralo, verjamem pa, da bo ujela ritem dobrih iger in zmag. Moštvo je kakovostno vodeno, prav tako je zdaj zelo dobro organiziran klub. Če se bo vse izšlo po načrtih, je lahko Mura resen kandidat za naslov državnega prvaka. V današnji ekipi pogrešam le kakšnega ustvarjalnega igralca, kot je,« meni nekdanji junak murašev, ki je s soigralci dvignil prvo pokalno lovoriko za Muro leta 1995 po finalni zmagi nad Celjem. Vse do letos so Black Gringos in drugi privrženci Mure čakali na drugo klubsko trofejo.V sezonah 1993/94 in 1997/98 je Mura osvojila 2. mesto v državnem prvenstvu, vselej ji je nekaj malega zmanjkalo za vzpon na vrh. Dobre igre so izzvale zanimanje drugih klubov tudi za Ciferja. »Leta 1996 sem imel na mizi ponudbo Tirola iz Innsbrucka, a sem se poškodoval, tako da je prestop padel v vodo. V Sloveniji pa je v nekem obdobju vladal džentelmenski dogovor med največjimi klubi, po katerem si niso smeli prevzemati najvidnejših igralcev. Jaz sem spadal v kvoto zaščitenih pri Muri, tako da sem ostal,« je pojasnil Cifer, ki je v obdobju 1994–96 odigral tudi sedem tekem za slovensko reprezentanco.Včasih so slovensko nogometno javnost razvnemali prvoligaški derbiji med Muro in Beltinci. »Uf, kakšen sosedski naboj je bil to! Lahko smo izgubili z Mariborom ali Olimpijo, z Beltinčani, takratnim Potrošnikom, pač ne. To je bilo neoprostljivo pri naših navijačih.« In kako komentira današnje dogajanje v elitnem tekmovanju?»Maribor in Olimpija sta doživela takšne in drugačne spremembe, zato tudi precej nihata. Mariborčani se še privajajo na filozofijo trenerja, za zdaj pa nimajo igralca, ki bi stalno odstopal v igri, čeprav je zdaj strelsko vročOlimpija ima izjemen napadalni dvojec vCelju se pozna, da je izgubil glavna igralcain, objektivno ima slabšo ekipo, a vseeno pričakujem, da bodo Celjani konkurenčni za vodilne položaje. Koper me je prijetno presenetil. Pozna se, da ima izkušena asa vinpa blesti v napadu. Trenerz občutkom deli naloge.«Slovenska nogometna scena in še posebno Mura sta bili zelo privlačni za slovita trenerska imena s Hrvaške. Na klopi črno-belih so sedeliin»Vsak je bil zanimiv po svoje, od vsakega sem se nekaj naučil. Bonačić je stavil na trdo delo, garanje in strogo disciplino brez sproščanja. Drugi so bili bolj šmekerji, veliki motivatorji. Drugače je bilo zanimivo delati tudi zin, na začetku kariere pa mi je najbolj pomagal, zato sem mu posebno hvaležen,« se prvih resnih nogometnih korakov spominja Feri Cifer, ki so ga ogledniki Mure odkrili pri 17 letih pri igranju malega nogometa.