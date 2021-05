Mura in Prekmurje na nogometnem Triglavu

Trener Mure Ante Šimundža se je po dveh naslovih prvakov z Mariborom veselil še tretjega.

Mura v kvalifikacije za ligo prvakov V evropskih klubskih tekmovanjih bodo nastopili štirje slovenski klubi. Mura gre v kvalifikacije za ligo prvakov, v kvalifikacije za novoustanovljeno konferenčno ligo pa Maribor in Olimpija. Četrti Evropejec bo Celje, če bo pokalni prvak, ali pa Domžale, če bo Olimpija pokalni prvak.

Rasli, niso pa še odrasli

Prva liga Telekom Slovenije Mura 36 17 12 7 50:26 63

Maribor 36 17 12 7 64:41 63

Olimpija 36 16 11 9 45:35 59

Domžale 36 14 13 9 52:41 55

Bravo 36 10 15 11 39:39 45

Tabor 36 12 8 16 40:44 44

Celje 36 12 7 17 36:41 43

Aluminij 36 10 13 13 31:41 43

Koper 36 11 9 16 41:56 42

Gorica 36 7 8 21 24:58 29

Najboljša strelca Mulahusejnović in Mlakar Izidi 36. kroga – Maribor : Mura 1:3 (3500 gledalcev; Jan Mlakar 45.; Klemen Šturm 34., Mihael Klepač 75., Luka Bobičanec 78.-11-m), Bravo : Olimpija 3:0 (Milan Tučić 60., 72., Loren Maružin 63.), Domžale : Aluminij 1:1 (Slobodan Vuk 86.; Armin Đerlek 57.), CB24 Tabor : Gorica 0:1 (200 gledalcev; Rok Ljutić 62.), Celje : Koper 2:1 (Ester Sokler 4., Ivan Božić 87.-11-m; Nardin Mulahusejnović 44.; rdeči karton za igralca Kopra Gorana Jozinovića v 85. minuti). Vrstni red strelcev: 14 – Nardin Mulahusejnović (Koper), Jan Mlakar (Maribor), 12 – Dario Kolobarić (Domžale). Najboljši podajalec: 11 – Mustafa Nukić (Bravo). Dodatne kvalifikacije: Krka – Koper (30. t. m.), Koper – Krka (2. junij).

Mura je velika zmagovalka jubilejne 30. sezone slovenskega nogometnega prvenstva. Deset mesecev dolgo in že drugo zapovrstjo pandemijsko sezono je začela šampionsko, vmes prepustila vajeti največjima tekmecema Mariboru in Olimpiji, končala pa s šampionsko zmago v Ljudskem vrtu s 3:1. Maribor je za 16. zvezdico potreboval le neodločen razplet. Mura je po dveh drugih mestih (1994 in 1998) prvič postala slovenski prvak, in to kot sedmi klub.Zadnji krog je v dodatne kvalifikacije za obstanek (Gorica je v 1. SNL plesala le eno sezono, v elitni razred pa se je uvrstil Kalcer Radomlje) po porazu proti Celju potisnil Koper, ki ga bo izzvalo drugouvrščeno moštvo iz 2. SNL Krka. Zdaj že nekdanji prvaki Celjani sezono lahko izboljšajo z zmago v jutrišnjem finalu pokala Pivovarne Union proti Olimpiji na koprski Bonifiki. Sobočani so s samozavestjo favoritov izpeljali zadnjo bitko, za katero je vojskovodja zmagovalnega moštvapripravil še eno brezhibno taktično strategijo v svoji bogati zbirki podvigov in ji ni bil kos njegov mlajši tekmec z vijolične klopi»To je bila vznemirljiva sezona z vzponi in padci. A ni bila turbulentna le za nas, temveč za več klubov. Zahvalil bi se igralcem, strokovnemu vodstvu, klubu in navijačem, ki so nam dali prepotrebno energijo, s katero smo prišli do zgodovinskega uspeha,« je povedal osrednji mož črno-belega večera v Ljudskem vrtu. V soboškem slavju sredi vijoličnega hrama pod Kalvarijo je bilo veliko soboških junakov: od nepričakovanega prvega igralca tekme, strelca prvega gola in režiserja enajstmetrovke, do džokerja s klopi, ki je nagnil jeziček na tehtnici na prekmursko stran, do najboljšega strelca moštva in igralca, ki je z bele točke postavil piko na i zgodovinske tekmeKapetan, neumorni dirigent, poveljnik v obrambiin poškodovani prvi kapetanso v najstniških vlogah začeli pisati poglavje pred desetletjem pod Šimundževo taktirko. V trenerjevem drugem mandatu – vmes je bila Mura tudi na dnu – so že v tretji sezoni po uvrstitvi v 1. SNL spisali zgodovinskega. Mura z močnim prekmurskim pridihom z nogometaši, vzgojenimi v Fazaneriji, je svetel zgled. Domači fantje, med katerimi so se letos ali že prej uveljavili ali pa so se predstavili, so še, bratain... V izkušenih igralcih so imeli učitelje in mentorje.Zraven je bil še en mož, ki je bil na igrišču tudi pred desetimi leti in je ubranil naslov prvaka, Celjan. Aje le eden od skrbno izbranih »domačih tujcev« (...), ki so zaokrožili Murino šampionsko podobo. »Verjeli smo v svojo kakovost, zasluženo smo prvaki. Smo soigralci, sodelavci, zmagujemo skupaj, trpimo skupaj in izgubljamo skupaj. Pomembno je, da smo drug drugemu v podporo,« je kemijo, ki je pisala zgodovino, razkril Kous. Soboški pogled v prihodnost je, dokler ga bo narekoval Šimundža, umirjen.»Pomembno je, da ostanemo trezni, mirni, razmišljamo, kako bi napredovali. V štirih letih smo hitro zoreli, toda nismo še odrasli,« je trdno na tleh trener, ki je v 2. SNL začel sestavljati šampionski mozaik in ga sestavil sezono ali dve prehitro.