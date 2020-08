Müller adut za nove šampionske upe

Še štirje dnevi ločijo nogometno Evropo do sklepnega dejanja nenavadne in ob koncu razvlečene sezone. A ne glede na vse težave, ki so nastale ob pojavu koronavirusa, bo liga prvakov, prestižno tekmovanje stare celine, dobila zmagovalca. Danes bo znan drugi finalist, to bo Bayern ali Oympique Lyon. Pogled na par razkrije favorita z vseh zornih kotov.



Bavarci namreč vstopajo v polfinale po veličastni predstavi pred dnevi proti Barceloni (8:2), v moštvu je ogromno izkušenj, tudi zmagovalne miselnosti, tradicija je nesporno na strani nemškega moštva, petkrat doslej evropskega klubskega prvaka. Nazadnje pred sedmimi leti, ko je Bayern kar v nacionalnem dvoboju sredi Londona z 2:1 ugnal Borussio iz Dortmunda.



Precej je novih obrazov od takrat, a dva se ne data: vratar Manuel Neuer in napadalec Thomas Müller. Prvi je že dolgo čuvaj mreže št. 1 v Nemčiji, Müller predstavlja izvirnega lokalnega duha. V globalnem svetu nogometa s številnimi tujci v glavnih vlogah pri posameznih klubih prav ta 30-letnik ohranja poslanstvo lokalpatriotskega pristopa v slačilnici in dejansko uresničevanje klubskega gesla mia san mia, kar bi iz domačega narečja prevedli z besedami: To smo mi, Bavarci.



Poziv Löwu



Prav Müller že dolgo ohranja status izjemno koristnega moža za moštvo, po sanjski predstavi z Barcelono je nekdanji Bayernov as Mehmet Scholl poudaril: »Upam, da ga bo selektor Jogi Löw povabil nazaj v reprezentanco.« Kajti strateg izbrane vrste, vsekakor ponosa in prestižne zadeve v deželi štirikratnih svetovnih prvakov, je lani razgrnil svoj novi načrt brez nekaterih dolgoletnih članov, med katerimi ni več Müllerja. V resnici pa je dobri duh Bayernove prejšnje zgodbe, katere vrh je bil omenjeni evropski naslov iz leta 2013.



Nanj so v Münchnu čakali ducat let, od prejšnjega v finalu 2001 proti Valencii Zlatka Zahovića, zdaj so prepričani, da je napočil čas za novo slavje. Polfinale leta 2010 je bil najodmevnejši dosežek Lyona doslej v ligi prvakov, Bayern je bil takrat za razred boljši. Francosko moštvo nima velezvezdnikov, toda z organiziranostjo in disciplino na igrišču je v letošnjem izločilnem delu snelo dva velika skalpa – najprej je padel Juventus, za njim še Manchester City.