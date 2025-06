Mož in žena Čeh se bosta borila za različni državi

V Mariboru ne bo atletskega mitinga diamantne lige, zato na štadionu Poljane niti ne bo norveških superzvezdnikov Jakoba Ingebrigtsna in Karstena Warholma. Na Štajerskem se bo dva dni, danes in jutri, tekmovalo v diviziji 2, drugem kakovostnem razredu evropskega ekipnega prvenstva, med šestnajstimi nastopajočimi državami pa bodo najboljše tri napredovale v elitno skupino.

Trudili se bodo podaniki in podanice kraljice športov iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Danske, Estonije, Irske, Izraela, Latvije, Norveške, Romunije, Srbije, Slovaške, Slovenije in Turčije. Če ne bo vikinških atletskih »vesoljcev«, pa bo prvi zvezdnik tekmovanja domači as v metu diska Kristjan Čeh. Tudi ta se bo trudil, da Slovenija napreduje v elitni razred. »Pričakujem dober rezultat, to zame pomeni met čez 70 metrov.

K temu bom stremel in poskušal ekipi pribojevati največje število točk. Štadion na Poljanah je ugoden za met diska, kar lahko dodatno pripomore k dobremu rezultatu. Nastopanje za slovensko reprezentanco mi zelo veliko pomeni. Zanjo je še posebej lepo nastopati na domačem prizorišču, zagotovo nas bo spremljalo veliko število gledalcev in bo ozračje dobro. Menim, da bomo zelo dobro tekmovali,« pravi kapetan reprezentance Kristjan Čeh, ki je letos v Slovenski Bistrici postavil državni in osebni rekord 72,36 metra.

Na tovrstnih prvenstvih posameznik ni tako pomemben, kot je pomembna ekipa.

Tudi Tina Šutej je seveda slovenska skakalka s palico svetovne ravni. »Najraje tekmujem v domovini, pred domačimi navijači. Evropsko ekipno prvenstvo je veliko tekmovanje, lepo je, ker se ekipno bojujemo za Slovenijo. Tudi drugi atleti bodo imeli dovolj motivacije in želje, da vsi skupaj pridemo v prvo divizijo. Naprej nas bo gnal ekipni duh. Na tovrstnih prvenstvih posameznik ni tako pomemben, kot je pomembna ekipa. Menim, da bom s svojim nastopom in energijo pokazala mlajšim članom ekipe, kaj lahko storijo pred lastnimi gledalci. Skušala bom prispevati maksimalno število točk. Vsi, ki imajo radi atletiko in me spremljajo, bodo zagotovo v Mariboru med gledalci,« je pristavila Šutejeva, letos ima najboljši izid 475 cm.

Zelo kakovostna konkurenca

Niso le slovenski atleti in atletinje dobri, v Mariboru bo nastopila kopica odličnih tujih predstavnikov in predstavnic. Če po temperaturah na štadionu ne bo ravno »pekel«, bo to odlična atletika. Pregled nekaterih dosežkov tujih nastopajočih veliko pove. Poglejmo – Avstrija: Karin Strametz (100 m ovire, nedavno je tekla osebni in državni rekord 12,81), Victoria Hudson (kopje, evropska prvakinja iz lanskega leta v Rimu), Lukas Weißhaidinger (disk, osebni rekord 70,68, lani evropski podprvak za Čehom, še bronast na EP leta 2018, bronast na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, leto prej je osvojil bron na svetovnem prvenstvu v Dohi). Belgija: Yanla Ndjip-Nyemeck (100 m ovire, letos osebni rekord 12,71), Delphine Nkansa (100 m, osebni rekord 11,20), Alexander Doom (400 m, osebni rekord 44,15), Ruben Verheyden (1500 m, letos osebni rekord 3:33,19), Ben Broeders (palica, letos 580 cm), Isaac Kimeli (5000 m, 12:56,53), Pieter Sisk (800 m, osebni rekord 1:43,48, letos 1:44,09).

Hrvaška: Marino Bloudek (800 m, letos osebni rekord 1:44,56), Sara Kolak (kopje, olimpijska zmagovalka iz Ria de Janeira 2016), zelo nadarjeni in odlični mladi atletinji Mia Wild (100 m ovire) in Jana Koščak (višina), Sandra Elkasević (disk, o njej ni treba izgubljati besed, dvakratna olimpijska zmagovalka, sedemkratna zaporedna evropska prvakinja), Matija Gregurić (kladivo, letos osebni rekord 76,68). Za Estonijo je pri ženskem metu kladiva prijavljena Anna Maria Čeh, boljša polovica Kristjana Čeha. Slednji o tem pravi: »Vsak od naju se bo v svoji disciplini, na srečo ne nastopava v isti, boril za čim boljši izid.« Norveška še ima kup asov: Simen Guttormsen (palica), Lene Onsrud Retzius (palica), Håvard Bentdal Ingvaldsen (400 m), Amalie Iuel (400 m ovire), Henriette Jæger (štafeta 4 x 400 m).

V srbski ekipi je cel kup znanih posameznic: Angelina Topić (višina, letos 196 cm), Milica Gardašević (daljina), Adriana Vilagoš (kopje, srebrna na EP 2022 in 2024, letos osebni rekord 67,22 m), Ivana Španović (troskok, večkratna dobitnica odličij na velikih tekmovanjih, sicer v skoku v daljino), Armin Sinančević (krogla, osebni rekord 21,88). Pri Slovaški lahko omenimo šprinterja Jana Volka (100 m, 200 m) in Viktorio Forster (100 m ovire, letos 12,79, na 100 m osebni rekord 11,19). Pri Turčiji bi izpostavili skakalca s palico Ersuja Šašmo, letos je preskočil letvico na višini osebnega rekorda 590 cm.

Tina Šutej bo Sloveniji prinesla maksimalno število točk. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters