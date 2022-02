Moškim ni lagodno, saj je pametna

Smučarka prostega sloga Eileen Gu je postala olimpijska zmagovalka v akrobatskih skokih. Vse lepo in prav, tudi za Kitajsko, za katero Gujeva nastopa. Zgodba 18-letnice, rojene v San Franciscu, pa je prav posebna. Gu Ailing, kakor je njeno kitajsko ime, za domovino svoje mame, oče je Američan, nastopa od leta 2019, prej je zastopala barve ZDA. Pod zastavo Ljudske republike Kitajske pa je v zadnjih letih doživela največje uspehe, je tudi dvakratna svetovna prvakinja.

»Nihče ne more reči, da nisem Američanka, a niti, da nisem Kitajka,« o svoji nacionalnosti pravi Eileen Gu. Zaradi odločitve, da zastopa Kitajsko, je prek družabnih omrežij v ZDA prejela celo grožnje s smrtjo, Kitajci pa so jo, seveda poleg veselja po zlatem odličju pred dnevi, zelo toplo sprejeli tudi, ker govori tekočo mandarinsko kitajščino. Olimpijsko mesto jo je poimenovalo celo hči Pekinga. Zanimivo pa je, da kitajska zakonodaja ne dovoljuje dvojnega državljanstva.

Gujeva ne odgovarja na vprašanja, ali se je odrekla ameriškemu potnemu listu, so pa tudi namigi, da je Kitajska tokrat zamižala na eno oko. Bo pa imela še priložnost za osvojitev novega olimpijskega odličja za Kitajsko, nastopila bo še v snežnem parku in žlebu.

Pod dva milijona ne gre

Najžlahtnejše odličje v skokih je proslavila s koščkom čokolade slaščičarja iz San Francisca Ghirardellija, z igranjem na klavir in zapisom v svoj dnevnik. Je pa Eileen Gu zaradi zelo simpatičnega videza tudi manekenka, med drugim zastopa znamke Victoria's Secret, Fendi, Gucci, IWC Schaffhausen, Tiffany & Co. in Louis Vuitton.

Krasila je tudi naslovnice revij Vogue in kitajske izdaje Elle, kar zadeva najljubšo hrano, pa prisega na pekinško raco. A naj bo velika, kot je lahko, ni večja od 14 milijonov evrov, kolikor je Gujeva lani zaslužila pri pokroviteljih. Pravijo tudi, da njena cena za reklamiranje nekega produkta ne gre pod mejo dveh milijonov evrov, kvečjemu le še raste. Na Kitajskem so njeni sponzorji denimo državna banka, državno telekomunikacijsko podjetje in velikan mlečnih izdelkov Mengniu. Zelo je inteligentna, jeseni jo bodo sprejeli na ameriško univerzo Stanford, o njenem pametnem pristopu pa je spregovoril tudi nekdanji trener Peter Olenick.

»Neverjetno je bistra, tudi zvita, moške tekmovalce v smučanju prostega sloga rada pripravi do tega, da se ob njej počutijo neumne. Uporablja namreč bogatejši in bolj prefinjen besednjak, govori tudi o stvareh, ki presegajo smučanje, ali o tem, kje se bodo športniki zvečer sproščali po opravljenih obveznostih. Eileen ima kemijo, ki ji ni nihče kos,« pravi Olenick. No, v svoji prvi disciplini na pekinških olimpijskih igrah, akrobatskih skokih, je pretentala tudi tekmice. Zdaj ima še dve priložnosti, da domovino svoje matere, ki se je rodila ravno v Pekingu in se nato preselila v ZDA, naredi še bolj ponosno. Ne le domovine svoje matere, tudi svojo.