Morda bo Roglič z Višarij poletel v Rim

Traso 106. Gira d'Italia bodo razkrili 17. oktobra v Milanu, prireditelji iz agencije RCS pa so že obelodanili, da se bo rožnata dirka 6. maja z 18,4 km dolgo posamično vožnjo na čas začela v Abrucih, pokrajini na jadranski strani osrednje Italije. Bo tretjič zapored obiskala Slovenijo? Kot kaže, ne, zato pa bo, če se bodo uresničili načrti direktorja Maura Vegnija, s seboj v našo neposredno bližino pripeljala Primoža Rogliča.

Zaradi Kisovčana je Giro Slovence obnorel leta 2019, ko je veljal za prvega favorita, pet dni je nosil rožnato majico, po težavah z želodcem in padcu pa ga je končal na 3. mestu. Odtlej Slovenija na italijanskem krogu ni imela kandidata za vrh v skupnem seštevku, saj sta Roglič in Tadej Pogačar nastopala le še na Vuelti in Touru.

Nista ju premamili gostovanji na slovenskih cestah, lani v Goriških brdih in Novi Gorici, letos pa v Posočju. Italijani, ki jim preglavice povzroča oslabljena konkurenca za rožnato majico, pa naj bi prihodnje leto vendarle ujeli nekaj kapitalcev.

»Moje sanje so, da bi nastopilo veliko zvenečih imen, saj je naša dirka ena najlepših na svetu, tako pravijo kolesarji. Na startu bi si želel videti Pogačarja, ki pa se bo gotovo osredotočil na Tour. Ne bi pa odpisal nastopov Rogliča in Evenepoela. Ničesar še ne moramo potrditi, vendar bi jima ta dirka gotovo ustrezala,« je Vegni v pogovoru za italijansko spletno stran Tuttobiciweb nakazal, da bi se lahko ponovil letos nedokončani dvoboj z Vuelte med Belgijcem in Slovencem, ki je po padcu v 16. etapi končal tako dirko kot sezono.

Rogličeva vrnitev na Giro bi prinesla množično romanje slovenskih navijačev k zahodnim sosedom, na bržkone odločilno 20. etapo pa jim 27. maja ne bi bilo treba daleč. Junija smo v pogovoru z Enzom Cainerom, organizatorjem etap Gira v Furlaniji - Julijski krajini, pisali o gorski vožnji na čas na Svetih Višarjah, ki je bila tedaj še vprašljiva zaradi izgradnje ceste.

»O kronometru na Višarjah ni več dvoma, organizacija bo izredno zapletena, vendar bo to epska etapa. Te sanje se mi bodo uresničile,« je za tržaški časnik Il Piccolo pred kratkim povedal Cainero, vendar je imel ob tem tudi potencialno slabo novico.

Kolosej namesto Trsta

Furlanija - Julijska krajina naj bi gostila tudi parado šampionov, namesto v tradicionalnem Milanu naj bi se Giro tako kot leta 2014 končal v Trstu. »Bomo videli,« je bil v dvomih Cainero. Cilj Gira so si zaželeli tudi v Rimu, in organizatorji jim bodo morda ustregli.

»Cilj dirke pred Kolosejem je konkretna hipoteza. Rim predstavlja najboljše pri velikih mestih, čeprav tudi kopico težav, to dobro vem, saj sem bil rojen v Rimu,« je Vegni dejal o možnosti, da bi karavana po etapi tik ob slovenski meji s tržaškega letališča poletela v Rim.

Ne glede na to, kje bo cilj, bo Giro najbolj slovenski, če bomo dobili prvega šampiona v rožnati majici. Ta bi bila za Rogliča izjemna priložnost, da se vrne ne zmagovita pota, potem ko je po treh letih ostal brez rdeče majice na Vuelti in je primat v njegovi ekipi Jumbo Visma z zmago na Touru prevzel Jonas Vingegaard.