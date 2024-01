Molzli in molzli, a vse polili

»Molzli in molzli smo kravo in ko je bilo vedro polno, smo se spotaknili in mleko razlili po tleh,« je Uroš Zorman slikovito opisal predstavo svojih rokometašev, ki so na osmi tekmi 16. evropskega prvenstva doživeli tretji poraz in osvojili šesto mesto. Madžari so bili boljši za gol (23:22). Nekaj razočaranja je bilo, toda ne preveč. »Končno gremo domov,« je odleglo Mihi Zarabcu. Naslednji izziv bo kmalu, marca bodo olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024.

Težko gledljive so tekme, ki ne odločajo o ničemer, še posebej, ko so osme v dobrih dveh tednih. Tako Slovenci kot Madžari so že imeli zagotovljene olimpijske kvalifikacije, peto mesto ni prinašalo nobene otipljive nagrade. Tudi zato je v 60 minutah padlo vsega 45 golov. Slovenci so zadnjega dosegli pet minut pred koncem, ko je Aleks Vlah zadel za 22:20. Ko je izgledalo, da imajo fantje avtocesto do zmage, imeli so tudi igralca več, so storili nekaj začetniških napak, Madžari so dosegli zadnje tri zadetke in Lanxess Areno v Kölnu zapustili z najboljšo uvrstitvijo v zgodovini.

Pri Slovencih je bilo zaznati nekaj razočaranja, ki pa še zdaleč ni bilo tako močno kot po Švedski in Portugalski. Ko se bodo ozrli nazaj, bodo bolj ponosni na zmage proti Ferskim otokom, Poljski, Norveški, Nizozemski in zlasti Danski. »Madžare smo nadzirali do zadnjih minut, tekmo bi morali mirno pripeljati h koncu. Nismo izkoristili igralca več, storili nekaj napak in poklonili zmago tekmecem,« je dejal Vlah, tako kot lani na SP na Poljskem najboljši slovenski strelec. V Nemčiji se je zaustavil pri 44 golih.

»Malce smo razočarani, ni najlepše iti domov kot poraženec, a konec je turnirja, ki je bil za nas uspešen,« je bil jedrnat Blaž Blagotinšek, ki se je vrnil po treh tekmah in petih dneh v postelji ter izkoristil vse štiri strele. »Če pogledamo vso tekmo, smo si zmago bolj zaslužili mi, a Madžari so si jo za odtenek bolj želeli, saj še nikdar niso bili peti na velikem tekmovanju,« je poraz športno priznal Gašper Marguč, član Veszprema: »Če potegnemo črto pod prvenstvo, lahko rečeno, da je bilo uspešno. Pokazali smo dober rokomet, tudi končna uvrstitev je dobra.«

Bombač: Povezani merimo še višje

Marguč, Borut Mačkovšek in Dean Bombač so si želeli zmage, da ne bi v svojih madžarskih klubih poslušali zbadljivk, a ni se izšlo. »V nekaj minutah smo podrli vse, kar smo zgradili. Kaj hočeš, tekma se je na žalost obrnila. Toda ni čas za tarnanje. Celotni ekipi je treba dati kapo dol, pokazali smo željo, borbo. To je lepa popotnica za nadaljevanje sezone,« je ostal optimističen Bombač.

In nadaljeval: »Mislim, da smo s svojim pristopom ljudi v domovini dobili na svojo stran. Že lani smo na SP pokazali, da smo spet na rokometnem zemljevidu, tukaj smo storili še en korak naprej, poleti računam, da nam bo uspel največji. Rastemo, homogenost je velika. Med nami vlada zdrav odnos, prijateljstvo, ki nas povezuje. To ni majhna stvar in je dober obet za še večje stvari.«

Zorman ni mogel povsem skriti čustev, porazov »organsko« ne prenese. »Nisem razočaran, to bi bila pretežka beseda po koncu uspešnega turnirja. Sem pa jezen, ker smo tako naivno Madžarom podarili zmago in se zdaj veselijo namesto nas. Če si pravi športnik in zmagovalec, te vsak poraz vrže iz tira. Je pa v vsakem slabem nekaj dobrega in mogoče je prav, da smo še malce bolj trdno na tleh. Tudi iz tega poraza se moramo nekaj naučiti, saj nas čakajo še velike preizkušnje.«