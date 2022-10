Mohorič za sekundo slekel Vingegaarda

Matej Mohorič, ki se je marca proslavil z največjo zmago v karieri na Milano–Sanremo, se je na jesen vrnil na zmagovita pota. Dobil je dirko po Hrvaški, ki ne spada med največje, a je na njej ugnal kapitalca, zmagovalca letošnjega Toura Jonasa Vingegaarda. S tem uspehom je napovedal, da bo imela Slovenija poleg Tadeja Pogačarja še enega močnega aduta na dirki po Lombardiji, s katero se bo v soboto končala sezona svetovne serije.

Mohorič pri naših južnih sosedih ni dobil nobene od šestih etap, vendar je spretno nabiral odbitne sekunde, za katere je njegov športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious Gorazd Štangelj napovedal, da bi lahko odločile zmagovalca. In ga tudi so, še posebno v sklepni etapi od Svete Nedelje do Zagreba, pred katero je Moho zaostajal za osem sekund za kapetanom Jumba Visme. Gorenjec, ki bo 19. t. m. dopolnil 28 let, je odločilni zasuk uprizoril v dveh dejanih.

Dobil je prvi leteči cilj, na katerem je pridobil tri sekunde, delo pa dokončal z 2. mestom v etapi (zmago je slavil Ineosov italijanski sprinter Elia Viviani), za katerega so mu odbili še šest sekund. Tako je Vingegaardu, ki je zadnjo etapo končal na 14. mestu, za pičlo sekundo slekel rdečo majico.

Mohoriču je šla na roko tehnično izjemno zahtevna trasa brez ekstremno težke gorske etape, ki jo je zarisal direktor njegove ekipe in tudi dirke po Hrvaški Vladimir Miholjević. Vendar nič ne de, vsaka zmaga proti zmagovalcu Toura je prestižna. Za Mohoriča je tudi potrditev, da se je vrnil na prava pota.

»Ta zmaga je bila eden od mojih ciljev, saj sem si želel sezono končati v dobri pripravljenosti. To poletje sem imel veliko zdravstvenih težav, šele na dirkah v Kanadi sem se počutil nekoliko bolje. Svetovno prvenstvo sem izpustil, da bi lahko več treniral, saj sem bil prepričan, da nisem dovolj dobro pripravljen, da bi bil konkurenčen. Na Hrvaško sem prišel z boljšimi nogami, zelo vesel sem in ponosen na to, da sem svoji ekipi prikolesaril zmago,« je še povedal Mohorič.

Lani odstopil, letos drugi

Po tem uspehu Mohoriča uvrščajo med vroče kolesarje za zadnji vrhunec sezone, dirko po Lombardiji, na kateri bo lansko zmago branil Pogačar. Slednji je bil prvi favorit na sobotni dirki po Emiliji, vendar se mu račun ni povsem izšel. Na zadnjem od petih vzponov na San Luco nad Bologno ga je za seboj pustil Enric Mas (Movistar), a je bil kapetan ekipe UAE zadovoljen tudi z 2. mestom. Lani je namreč na dirki po Emiliji, ki jo je dobil Primož Roglič, odstopil, teden dni pozneje pa v velikem slogu zmagal na Lombardiji, jesenski dirki, ki največ šteje.

»V primerjavi z lansko sezono sem se na tej dirki odrezal precej bolje, zato sem zadovoljen z napredkom. Veselim se naslednjih nastopov,« Pogačar, ki ga bomo že jutri videli v akciji na Tre Valli Varesine (lani je bil 3.), tako kot lani načrtuje stopnjevanje forme do zadnjega vrhunca sezone. Ta bo potekal v obratni smeri kot pred letom dni, od Bergama proti Comu, kar ne spreminja ambicij številke ena na lestvici UCI: »Lani sem zmagal, trasa je bila sicer drugačna, vendar se bomo zadnje dirke sezone lotili z enako miselnostjo.«