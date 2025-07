Mohorič v Parizu dokazal, da je še vedno kolesarski mojster: »Vse sem tvegal!«

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je v spektakularni sklepni etapi Toura, ki je karavano trikrat peljala čez deževni Montmartre, svetovno javnost spomnil na to, kako izjemen kolesar je. V izbrani šesterici, v kateri je bil tudi rumeni Tadej Pogačar (UAE), se je do zadnjega boril za prestižno zmago, ki jo je naposled slavil Wout van Aert (Visma Lease a Bike). Moho si je prikolesaril 3. mesto, ki je bilo zanj tudi zadoščenje in znak, da se mu obeta vrhunski zaključek sezone. »Vse sem tvegal, ker sem bil zelo jezen zaradi tega, kar se mi je zgodilo v 20. etapi, ko me je kolo pustilo na cedilu. ...