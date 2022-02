Mohorič proti benjaminu in metuzalemu

Kolesarska sezona se je na evropskih tleh s kopico nižjekategornih dirk začela pred desetimi dnevi, danes bo profesionalna karavana preskočila na višje obrate. Začenja se petdnevna dirka po Valencii, na kateri bodo pripravljenost preverili Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Jan Polanc (UAE). Oči španske javnosti bodo uperjene v domača matadorja, najstarejšega in najmlajšega – 41-letnega Alejandra Valverdeja in 19-letnega Juana Ayusa.

Na začetek svetovne serije in prvi start svetovne številke ena Tadeja Pogačarja bo treba počakati do 20. t. m. in dirke po Združenih arabskih emiratih (Primož Roglič bo sezono začel 26. na enodnevni dirki Faun–Ardeche), vendar si lahko že pred tem obetamo odmevne slovenske dosežke. Mohorič, za katerim je najuspešnejša sezona v karieri, v kateri je postal slovenski prvak in dobil dve etapi na Touru, bo prvo preizkušnjo novega tekmovalnega leta začel kot kapetan ekipe Bahrain Victorious.

Zrak mu bo rezal tudi Tratnik, eden najbolj zanesljivih in neumornih pomočnikov v karavani, ki zna dobro izkoristiti tudi priložnosti za svoj vrhunski rezultat, ko se mu ponudijo. V preteklosti jih je tudi že Polanc, za katerim so trije nastopi na enodnevnih dirkah na Majorki. Tam ni bil v ospredju in tudi v Valencii njegovi delodajalci ne pričakujejo presežkov, saj je 29-letni Gorenjec nedavno prestal okužbo s koronavirusom, zaradi katere je izpustil pripravljalni tabor ekipe v Španiji. Udeležil se ga je Pogačar, ki pa se ne bo vrnil na prizorišče svoje predpandemične zmage v Valencii februarja 2020.

Valverde po četrto zmago

Zato pa bo z zanimanjem spremljal nastope ekipnega kolega Ayusa, velikega upa, od katerega španski ljubitelji kolesarstva pričakujejo največ. Morda tudi to, da Pogija nekoč nasledi na prestolu Toura. »Mladi Ayuso bo dirkal na domačih cestah in lahko si predstavljate, kako visoko motiviran je. Kaj lahko doseže? Verjamemo v njegov talent in od njega lahko zahtevamo samo to, da da vse od sebe. Star je šele 19 let, pomembno je, da uživa na kolesu in se uči na nekaterih profesionalnih dirkah,« je športni direktor ekipe UAE Matxin Joxean Fernandez povedal o Ayusu, ki je med pripravami najbolj konkuriral Pogačarju v internih ekipnih bitkah.

Matxinove besede so podobne tistim, ki jih je izrekel ob začetku Pogačarjeve poti pri ekipi UAE, s tem da as s Klanca pri Komendi, ki zdaj šteje 23 let, ni potreboval učnih let. Zmagovati je začel že v svoji prvi sezoni. Že 21. in tudi zadnjo v profesionalni karavani pa je začel Valverde, ki je na Majorki pred dnevi slavil 131. zmago v karieri. Tudi to ga postavlja med favorite dirke po Valencii, na kateri je bil najboljši že trikrat, v letih 2004, 2007 in 2018.

Za četrto zmago se bo moral kolesarski metuzalem udariti z rojakom, benjaminom, ki je toliko mlajši, da bi bil lahko njegov sin, s še eno vzhajajočo zvezdo svetovnega kolesarstva Remcom Evenepoelom (Quick Step) in ne nazadnje z Mohoričem, ki bolj slovi po etapnih zmagah in enodnevnih slavjih, vendar mu tudi vrh na enotedenskih dirkah ni tuj.