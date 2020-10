Mlakar bo Jichi obudil spomin na buške

Veliko večja razlika je, če je v dvorani 350 gledalcev ali če ni nobenega, kot če jih je 350 ali 5000. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo lahko nocoj prvič v sezoni računali na pomoč navijačev, ko se bodo ob 20.45 pomerili s slovitim Kielom in v tretjem kolu EHF lige prvakov poskušali osvojiti prvo točko.



»Povsem drugačen je občutek, ko s tribun zaslišiš vzklik ob zadetku. Proti Aalborgu se je ekipa prepustila komornemu vzdušju in na trenutke delovala ležerno kot na tekmi za trening. V Slovenj Gradcu smo videli, kako je, če v en glas zavpije 100 ljudi, zato verjamemo, da nam bodo navijači dali dodatno energijo,« peščici srečnežev, ki jim bo uspelo priti skozi vrata Zlatoroga, potem ko jim bodo prej izmerili temperaturo, dobrodošlico izreka trener Tomaž Ocvirk.



Prvič ima zares sladke skrbi pri izbiri šestnajsterice borcev, ki se bodo udarili z nemškimi prvaki in svojim nekdanjim soigralcem Miho Zarabcem. Kapetan David Razgor je nared, prvič naj bi zaigral Matic Grošelj, ekipo je pred dobrim tednom okrepil stari znanec Žiga Mlakar. Ocvirk bo tako izbiral med kar 21 igralci.



Kiel je seveda velik favorit, igralcem, kot so Zarabec, Domagoj Duvnjak, Patrick Wiencek, Henrik Pekeler, Steffen Winhold in drugi, se je iz PSG pridružil eden največjih zvezdnikov Sander Sagosen, glavna skrb trenerja Filipa Jiche pa je odsotnost prvega vratarja Niklasa Landina. Celjani so v zadnjih letih prekrižali načrte že marsikateremu velikanu, proti nemškim klubom pa imajo kar dobro statistiko. S Kielom so se doslej pomerili desetkrat, trikrat zmagali in enkrat igrali neodločeno. Nazadnje je bilo v sezoni 2017/18 v Nemčiji 29:26 za Celje, burno revanšo v Zlatorogu pa je po nepravilno priznanem golu v zadnji sekundi z 28:27 dobil Kiel. Ta igra na začetku sezone po sistemu toplo-hladno. V ligi prvakov je nazadnje doma visoko izgubil z Nantesom, nakar je proti Flensburgu osvojil nemški superpokal. Če ga Celjani dobijo na napačni nogi, bi se lahko veselili prvih točk, ki bi bile vredna zlata v boju za osmino finala. Po drugi strani pa bodo lahko igrali brez pritiska, saj bodo ključne tekme z Zagrebom in Motorjem iz Zaporožja šele konec oktobra in novembra.

Prvič na naslovnici

Zanimivo izkušnjo s Kielom ima Žiga Mlakar, ki je bil dve leti na Poljskem pri Wisli iz Plocka, nakar se je poleti preselil v Zagreb, ampak tam mu razmere niso ustrezale in se je vrnil v svoje gnezdo. Ko se je leta 2012, bilo mu je 22 let, prvič pomeril s Kielom, se je v Celju precej grdo lotil velikega zvezdnika Jiche in ga tudi spravil na tla, za nameček je dosegel štiri gole za zmago z 31:28. Pred povratno tekmo v Sparkassen Areni, ki je bila le štiri dni pozneje, je bila v časopisu Kieler Nachrichten objavljena velika fotografija mladega Mlakija, ob njem pa napis, da mu bo Jicha vrnil milo za drago ...



»Spominjam se teh tekem, bile so napete. Verjamem, da bo takšna tudi tokrat. Seveda si vsi želimo zmago, v preteklosti smo dokazali, da je to mogoče ne glede na razliko v proračunu in izkušnjah, ki je obstajala od nekdaj,« se bo v nov odprt boj z Jichovimi zvezdniki spustil Mlakar.