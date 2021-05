Mladi zvezdniki v boj za evropsko krono

Trener Olimpije v Mariboru

Sosedski dvoboj Četrtfinale nogometnega EP do 21 let, danes: Nizozemska – Francija (Budimpešta, 18.00), Španija – Hrvaška (Maribor, 18.00), Danska – Nemčija (Szekesfehervar, 21.00), Portugalska – Italija (Ljubljana, 21.00).

Čas med vrhuncema klubske in reprezentančne sezone, finalom lige prvakov in panevropskim eurom, bodo zapolnili mladi nogometaši, ki se bodo v Sloveniji in na Madžarskem ta teden borili za zmago na EP do 21 let. Tokrat bodo njihove mojstrovine lahko videli tudi gledalci. Izrazitega favorita ni, naslov branijo Španci. Finale bo v nedeljo v Stožicah. Po marcu, ko je turnir začelo 16 reprezentanc, jih je ostalo osem. Slovenije ni med njimi, saj je pod selektorjemzasedla zadnje mesto v skupini, osvojila je eno točko proti Češki ter izgubila proti Španiji in Italiji. Če bi imela podporo s tribun, bi morda bila uspešnejša. Zaradi rahljanja protikoronskih ukrepov bo zdaj prisotnih omejeno število gledalcev, ki bodo izpolnjevali pogoje PCT. Na dan tekme bo v Ljubljani in Mariboru pred stadionom možnost brezplačnega hitrega testiranja. Vstopnice so v prodaji od prejšnjega tedna.Iz slovenske skupine B sta napredovali Španija in Italija. Prvi ob Portugalski, Franciji in Nemčiji pripisujejo največ možnosti za uspeh, čeprav ji manjka več zvezdnikov, ki so se že izkazali med člani. V četrtfinalu se bo zasedba selektorjadanes v Ljudskem vrtu pomerila s Hrvati nekdanjega Olimpijinega trenerja. »Verjamemo, da bomo šli prek prve ovire. Imamo dovolj informacij o tekmecih. Maksimalno smo motivirani,« je optimist Bišćan. V Ljubljani pa se bosta nocoj merili Portugalska in Italija. Portugalci so konec marca navdušili v Ljubljani in Kopru, kjer so z 1:0 ugnali Hrvaško, z 2:0 Anglijo in s 3:0 Švico. Na trgu je kar 28 milijonov evrov vredeniz Milana. Pri tem jevreden 10 milijonov evrov,iz Monze je glavni napadalec. Dejstvo, da se več portugalskih upov kali na Apeninskem polotoku, bi lahko bila prednost ekipe selektorja