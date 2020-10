Mladec stare dame za živo kri PSG

Mario Balotelli, Iñaki Williams, Moise Kean. Podobne življenjske in nogometne zgodbe. Zadnji s seznama je bil rojen v italijanskem Vercelliju staršem iz Slonokoščene obale. Nogometna nadarjenost ga je iz Astija prek Torina pripeljala v mestnega tekmeca Juventus, zdaj kot posojeni igralec angleškega Evertona žogo brca za Paris Saint-Germain. Bioty Moise Kean pa je francoski bogataški klub v 2. krogu lige prvakov z dvema zadetkoma pripeljal do zmage na gostovanju pri Istanbul Bašakšehirju.



PSG je na tekmi zaradi poškodbe ostal brez zvezdnika Neymarja, dvoboj pa je v luči diplomatskih trenj med Turčijo in Francijo minil brez incidentov. Finalist lige prvakov v pretekli sezoni se je 20-letnemu italijanskemu reprezentantu po rodu iz Slonokoščene obale lahko zahvalil za dva zadetka že pretekli vikend v prvenstveni tekmi ligue 1 in zmagi s 4:0 proti Dijonu, seveda pa je mladcu v veliko pomoč, da v napadu sodeluje s Kylianom Mbappéjem. Ta mu je s predložkom iz kota tudi omogočil, da je z glavo prvič načel turško mrežo, sodeloval pa je tudi pri drugem Keanovem zadetku.

Najstniški rekordi

Napadalec, ki je bil od Juventusa na svoji športni poti posojen Veroni, je v klubski zgodovini stare dame najmlajši debitant. Namreč 19. novembra leta 2016 je bil star 16 let, osem mesecev in 23 dni, ko je v 84. minuti vstopil v igro proti Pescari. Je prvi nogometaš, rojen v drugem tisočletju, ki je zaigral in dosegel zadetek v eni od najmočnejših evropskih lig, tudi v ligi prvakov je popravljal starostne mejnike. Moise Kean je bil lani, potem ko je zabil drugi gol za Juventus ob zmagi v Cagliariju, deležen rasističnega zmerjanja navijačev s Sardinije.



Olje na ogenj pa je prilil tudi njegov soigralec Leonardo Bonucci, saj je menil, da je bil Kean zaradi svojega načina proslavljanja zadetka tudi sam odgovoren, da so pristaši Cagliarija izgubili živce. »Krivda je polovična na vsaki strani. Smo profesionalci, moramo biti za vzor, nikogar ne smemo izzivati,« je dejal Bonucci. To izjavo so ostro kritizirali angleški reprezentant Raheem Sterling, nekdanji Juventusov igralec Paul Pogba, Mario Balotelli in angleški raperski pevec Stormzy. Tudi Keanov starejši brat Giovanni je nogometaš, Moise pa je sicer odraščal kot navijač Interja, njegov idol je bil Nigerijec Obafemi Martins, ki je takrat igral za milanski klub.