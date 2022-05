Mlada Ukrajinka ostro nad Đokovića, to mu očita

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je nedavno kritiziral odločitev prirediteljev turnirja v Wimbledonu, ki so zaradi vojnih razmer v Ukrajini prepovedali nastope ruskim in beloruskim teniškim igralcem na »sveti travi«. Kot je dejal, je ta odločitev napačna.

»Vedno bom obsojal vojno, saj sem tudi sam otrok vojne in vem, koliko travm te stvari pustijo, na Balkanu smo imeli vojn veliko. Vendar ne morem podpreti odločitve Wimbledona, to je noro. Igralci in trenerji s tem nimajo nič. Takšno vmešavanje politike v šport se ne bi smelo dogajati,« je dejal Đoković.

S svojo izjavo pa je močno razburil mlado ukrajinsko teniško igralko Marto Kostjuk, ki je zaradi vojne zelo ostra do svojih ruskih in beloruskih tekmic. »Želela bi si, da bi nas teniški kolegi razumeli in nas tudi podprli. Toda samo poslušajte, kaj je rekel Novak. In kaj govori Rafa. Kako naj pričakujemo podporo, če pa najboljši igralci na svetu govorijo takšne stvari?« je dejala 19-letnica.

Ob tem je udarila tudi po beloruski igralki Viktoriji Azarenki, ki je sicer članica združenja igralcev. »Je v združenju in sodeluje pri odločitvah v Wimbledonu. Pravijo, da pri tem nima osebne koristi. Toda že samo dejstvo, da je tam na sestankih ... To je smešno,« je bila kritična.

Kostjukova je sicer že večkrat v javnosti ostro nastopila proti ruskim in beloruskim igralkam. Izjavila je, da proti njim ne želi igrati, in dodala, da je tudi iz telefona izbrisala vse njihove kontakte.