Misli v karanteni usmerja k rekordom

Lewis Hamilton še nikdar ni bil večji favorit za zmago na VN Madžarske. Njegova suverena predstava na drugi dirki v Spielbergu je dala tekmecem vedeti, da ga ne zanima nič drugega kot sedmi naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Z njim bi se izenačil z Michaelom Schumacherjem. V nedeljo bi lahko legendarnega Nemca ujel v še eni kategoriji, številu zmag na posameznem prizorišču.



Schumacher je rekorder z osmimi zmagami v francoskem Magny Coursu, Hamilton jih ima na Hungaroringu že sedem. Oba sta pri sedmici tudi v Montrealu, ki pa ga letos zaradi pandemije koronavirusa verjetno ne bo na koledarju. »Ko me kdo spomni na rekorde, ki jih ima Schumacher, je to zame še vedno znanstvena fantastika,« se Anglež še ne zaveda dobro, kakšne višave je dosegel.



»Madžarsko sem imel vedno rad. Ob Montrealu je moje najmočnejše dirkališče. A tukaj se praviloma izkaže tudi Red Bull, zato nam ne bo lahko,« se zaveda 35-letni prvak, ki ima v čudni sezoni še eno poslanstvo, močno je namreč vpet v boj proti rasizmu. A to mu očitno ne jemlje zbranosti, morda mu kot edinemu temnopoltemu dirkaču daje dodatno energijo. Štirikratni prvak Alain Prost meni, da bi lahko Hamilton zlahka prišel do osmih naslovov, saj se pravila še eno leto ne bodo bistveno spremenila, Mercedes pa deluje premočno. »Bolj ko je stabilen v moštvu, bolj stabilen je v življenju, vidi se, da je vedno boljši. Skoraj nemogoče ga bo premagati. Zdaj je pri šestih naslovih, še dva ima na dlani. Ne vidim nikogar, ki bi ga lahko premagal, mogoče letos Valtteri Bottas. Vprašanje, koliko dirk bodo izvedli, in če izgubiš eno ali dve zaradi tehničnih težav, si že lahko preveč zadaj,« pravi 65-letni Prost, ki se je kot prvak poslovil leta 1993.



Z njim se verjetno ne bi strinjal Max Verstappen, ki se mu na Red Bullovem dvorišču ni izšlo po željah, je pa po odstopu na prvi dirki na drugi pokazal, da je lahko konkurenčen črnim puščicam. Osvojil je tretje mesto, njegov šef Christian Horner pa meni, da bi lahko rdeči biki na bolj zaviti stezi še močneje ogrozili Mercedesov primat in mu celo preprečili hat-trick.

Dostojanstveni Vettel

Skrbi avstrijskega moštva so prav zanemarljive v primerjavi s Ferrarijevimi. Oba rdeča dirkalnika sta odstopila po medsebojnem trku v tretjem zavoju. Štirikratni prvak Sebastian Vettel ima po dveh dirkah vsega točko, je pa ohranil nekaj dostojanstva, potem ko je Charles Leclerc priznal krivdo za nesrečo in se mu opravičil. »Če nič drugega, nam ne bo treba dolgo čakati na priložnost za popravo vtisa,« pravi Vettel, ki ga povezujejo s prestopom k Aston Martinu, kakor se bo prihodnje leto imenovalo moštvo Racing Point. Po Madžarski bosta dva tedna premora, nakar bo sledil dvojni program v Silverstonu.



Po dveh dirkah ima Bottas 43 točk, Hamilton 37, tretji Lando Norris (McLaren) 26. Tudi na Madžarskem ne bo gledalcev, bodo pa nekatera moštva, tudi Mercedes, ki ima sedež v Veliki Britaniji, malce na slabšem, madžarska vlada je namreč odredila, da se državljani zunaj EU ne smejo prosto gibati, temveč so lahko samo v hotelu, iz katerega lahko gredo neposredno na dirkališče 25 km zunaj glavnega mesta.