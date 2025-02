Mirjam Poterbin prekinila molk, to je sporočila sinu Luki

Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ki so ga v nedeljo v nepričakovani menjavi iz Dallasa preselili v Los Angeles, se je z ganljivim zapisom zahvalil navijačem teksaškega kluba Dallas Mavericks. Dončić ostaja ambasador slovenskega turizma, je sporočila Slovenska turistična organizacija, saj partnerstvo s košarkarjem ni vezano na klub.

Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi njegova mati, Mirjam Poterbin. S sledilci je na Instagramu delila daljši zapis, v katerem je zapisala, da je ponosna nanj in da bo vedno imel njeno podporo. »Želim, da veš, kako ponosna sem nate sedaj, ko začenjaš to novo poglavje na svoji poti. Vedno si kazal moč, pogum in odločnost in ne dvomim, da boš naredil neverjetne stvari. Ne glede na to, kakšni izzivi te čakajo, ne pozabi, da imaš v sebi vse, da jih boš zmogel. Ostani zvest sebi, zaupaj v svoje sposobnosti in se ne boj opreti na tiste, ki jim je mar zate, ko boš potreboval oporo,« je zapisala.

Ob tem je delila še fotografijo sina, na kateri ima oblečen nov dres rumene barve in znamenito številko 77.