Mir že na pragu naslova svetovnega prvaka

Prva Suzukijeva dvojna zmaga po letu 1982

Mir beži že za 37 točk

Vrstni red po 12. dirki od 14:

1. J. Mir (Špa, Suzuki) 162

2. F. Quartararo (Fra, Yamaha) 125

3. A. Rins (Špa, Suzuki) 125

4. M. Viñales (Špa, Yamaha) 121

5. F. Morbidelli (Ita, Yamaha) 117

6. A. Dovizioso (Ita, Yamaha) 117

Španski cestnohitrostni motorist(Suzuki), ki se je včeraj veselil krstne zmage za svetovno prvenstvo v kategoriji motoGP, je že na pragu prve lovorike v kraljevskem razredu. S podvigom na veliki nagradi Evrope se je namreč še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, v kateri ima pred zadnjima dvema dirkama (15. t. m. prav tako v Valencii in 22. t. m. v Portimau) kot vodilni že 37 točk naskoka pred moštvenim sotekmovalcem in rojakomter Francozom(Yamaha), ki delita drugo mesto.»To je neverjetno! Sploh nimam besed, s katerimi bi opisal čustva, ki me zdaj prevevajo. V svoji zbirki uspehov sem pogrešal le še to zmago in zdaj sem super srečen, da sem jo tudi dosegel. Na motorju sem se od starta do cilja počutil odlično, za kar gre zasluga vsem v ekipi, ki so odlično opravili svojo nalogo,« ni skrival navdušenja Mir, ki je postal deveti zmagovalec v letošnji sezoni motoGP.V vodstvo se je prebil enajst krogov pred koncem, potem ko je prehitel Rinsa. Odtlej je bolj ali manj nadzoroval dirko, v cilju pa je imel le 0,651 sekunde naskoka pred ekipnim kolegom, ki je z drugim mestom zaokrožil dvojno zmago Suzukija, prvo za to japonsko ekipo po letu 1982, ko sta v Hockenheimu prvi dve mesti osvojila Američanin Italijan. »Tako zelo sem srečen za moštvo, brez besed sem,« je pristavil 23-letni Španec, potem ko se je še tretjič zapored in sedmič v sezoni povzpel na oder za najboljše motoriste, prvič doslej – kot že omenjeno – na najvišjo stopnico.Kljub lepi prednosti v točkovanju opozarja, da prvenstvo še ni odločeno. »Čeprav mi zdaj kaže veliko bolje kot, denimo, v petek, še ni konec. Sem na dobri poti, toda še naprej bom moral voziti pametno in se izogibati napakam. V nedeljo bom poskušal ponoviti tokratno predstavo in vnovič zmagati. Če to ne bo možno, si bom prizadeval osvojiti čim več točk,« je načrt razkril Mir.Trojno špansko slavje je včeraj v Valencii zaokrožil(KTM, + 1,203), ki je v svojo korist odločil sobotne kvalifikacije, pravi polom pa so doživeli Yamahini asi. Quartararo je že v uvodnem krogu zdrsnil s proge, kmalu zatem je tehnična okvara ustavila italijanskega veterana, ki je po prebolelem koronavirusu šele tik pred zdajci pripotoval v Španijo. Še najboljši predstavnik tega japonskega moštva je bil njegov rojakšele na 11. mestu!V kategoriji moto2 je bil najhitrejši Italijan(kalex), v razredu moto3 pa se je krstne zmage veselil Španec(KTM). Naslednje dirke za svetovno prvenstvo bodo na sporedu že čez šest dni, prav tako na stezi Ricarda Torma, ki bo v nedeljo gostila veliko nagrado Valencie.