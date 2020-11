Mir ima kot prvak naposled mir

Ko si je Marc Marquez, šestkratni, štirikrat zapored, svetovni prvak v motociklističnem razredu motoGP, že na prvi dirki svetovnega prvenstva 2020 v Jerezu pri padcu zlomil nadlahtnico, je kljub njegovim trmastim poskusom, da se vrne, postalo jasno, da bo elitni razred v koronasezoni dobil novega kronanega junaka.



Če mačke (Marqueza) ni, miši plešejo, so pa te letos tudi kar tekmovale, kdo ga bo v boju za naslov čim bolj polomil. Posebno Francoz Fabio Quartararo. Dirko pred koncem, to nedeljo se vse konča v portugalskem Portimaoju, je točkovno naslov svetovnega prvaka zase prigrabil Joan Mir. Zmagal je le na eni dirki, VN Evrope v Valencii pred dobrim tednom, a bil po uvrstitvah med konkurenco najbolj stalen.



Triindvajsetletni Majorčan je svoj krstni naslov globalno najboljšega nadgradil še s posladkom za ekipo Suzukija, ta je posamično krono v motoGP osvojila prvič po letu 2000, ko je prvak postal Američan Kenny Roberts mlajši.

Vzornik Nadal

Mir, rojen je v Palmi de Mallorci, je na motocikel prvič sedel s šestimi leti, preizkusil se je na bližnji stezi na otoku Majorka. Bil je tudi navdušen rolkar, a motorji so bili njegova prava ljubezen in strast. Njegov motociklistični junak je bil Valentino Rossi, športni pa rojak z istega otoka, teniški zvezdnik Rafael Nadal.



»Resnično je bil moj vzornik, če je nekdo, ki ga občudujem zaradi njegove človeške drže, je to Nadal. Resnični zvezdnik, od katerega se lahko veliko naučimo o vrednotah in pristopih tako do tekmovalnega športa kot običajnega življenja,« pravi Joan Mir.



»O osvojitvi naslova sem sanjal vse od desetega leta, zaklel sem se, da se bom do konca bojeval, da nekaj takšnega dosežem. Nekaj pa bi tudi navrgel o pripombah, da sem svetovni prvak v odsotnosti Marca Marqueza. Tudi ta si je leta 2013 svojo prvo krono privozil, ko sta bila poškodovana Dani Pedrosa in Jorge Lorenzo. To ne pomeni, da je naslov zdaj manj vreden,« opominja Mir. No, denimo tudi Jorge Lorenzo, trikratni svetovni prvak v razredu motoGP, je, tako kot Mir, Majorčan.



Joan Mir si je sicer leta 2017 pridirkal naslov svetovnega prvaka v razredu moto3, letos pa lahko Suzukiju prinese tudi konstruktorski svetovni naslov v elitnem razredu, prvi po letu 1982. Pred zadnjo dirko si japonski proizvajalec in Ducati z 201 točko delita prvo mesto, Mir lahko torej svoj osebni uspeh nadgradi še s končnim tovarniškim zmagoslavjem.