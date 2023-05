Minus v Olimpiji posledica Mandarićeve vlade

Vodstvo slovenskih nogometnih prvakov je razkrilo načrte za prihodnost. S kratkim opisom minulega dela sta glavna kadrovika NK Olimpija, direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa, igraje pometla z negativizmom nekaterih in usmerila pozitiven pogled v prihodnost.

»Preprečili smo bankrot, dolgovi so bili večji, kot so bili prikazani. Z veliko potrpljenja smo prišli do tu, kjer smo. Tudi akademija deluje. Pošteno in odgovorno smo delovali zadnji dve leti, za klub in ne za osebne interese. 95 odstotkov naših odločitev je bilo pravilnih. Kje sta Robert Prosinečki in Mladen Rudonja? Nikjer ju ni, nihče ju ne želi,« je brez cmoka v grlu povedal Barišić in ob upoštevanju realnosti, razmer ter limitov v Sloveniji napovedal, da bo naslednja sezona za Olimpijo tudi denarno pozitivna. Zdajšnji skoraj štirimilijonski minus evrov v poslovanju je posledica minule, »Mandarićeve vlade«.

Prihodnost, ki se za šampionsko Olimpijo začenja že 12. junija – ali pa dan prej –, ko bo predstavljen tudi novi trener Joao Henriques, je evropska. »Cilj je uvrstitev v konferenčno ligo. Z jedrom te zasedbe in nadgradnjo ga lahko dosežemo,« je tudi navijačem jasno sporočil Boromisa, ki je bil eden od glavnih selektorjev pri izbiri portugalskega trenerja, potem ko so v klubu spoznali, da bo z uspešnim Albertom Riero težko najti skupni jezik.

»Aprila smo se pogovarjali z Riero. Nismo našli skupnega jezika okoli filozofije, razmišljanj in predvsem nismo mogli zadovoljiti njegovim denarnim zahtevam,« je pojasnil razhod s Špancem, o tem, kako jih je prepričal Henriques, pa je povedal: »Ustrezal je našim merilom. Ima dolgoletne izkušnje, med drugim je deloval tudi v Sportingovi akademiji. Jasno je, da ni mogel svoje igralne filozofije uveljaviti v klubih nižje ravni, a zna uveljaviti neznane igralce. Ni obrambni trener. Ve, da mora biti Olimpija premočna s posestjo žoge. Ve, kam prihaja. Srečen je, ker je dobil priložnost, da bo lahko vodil moštvo, ki se bori in tekmuje za naslov. Sklenili smo dveletno pogodbo.«

Odhaja steber obrambe

Igralski kader se ne bo krepko spreminjal, a bo za dva, tri igralce širši, ker bo Olimpija že takoj igrala na dveh frontah. »Đorđe Crnomarković je izrazil željo po vrnitvi domov (Vojvodina, op. a.), Mario Kvesić ima našo ponudbo na mizi. Počasi sestavljamo moštvo, do 10. junija bodo prišli tudi novinci, pet, šest jih bo. Naša prednost je ta, da je Evropa privlačen izziv. Pripravljeni bomo tudi takrat, ko bodo prišle ponudbe za, na primer, Matevža Vidovška ali Marcela Ratnika. Ne bomo razprodajali in podarjali igralcev za pol milijona evrov. Če jih želijo, morajo zanje plačati pošteno ceno,« je Zagrebčan zavzel tršo prestopno klubsko držo in priznal, da je napadalni zvezni igralec Dal Varešanović (danes praznuje 22. rojstni dan), ki se je brusil tudi pri Dinamu in Liverpoolu, glavna prestopna tarča in pikro pripomnil. »Ko Maribor prodaja najboljšega igralca, to ni razprodaja, ko to razmišlja Olimpija, se govori o razprodaji.«

Olimpija bo priprave začela 12. junija, del jih bo opravila v Avstriji. Zadnja preizkušnja pred evropskim štartom bo 2. julija s Hajdukom.