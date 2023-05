Minuli teden je bil dobra šola za KK Cedevita Olimpija

Če bi se otresli konfuznih vtisov iz prejšnjih mesecev in bi o izhodišču košarkarjev Cedevite Olimpije pred vrhuncem končnice lige ABA sodili zgolj po zadnjem tednu, jim ne bi mogli pripisati večjih možnosti za uspeh. Prejšnjo soboto so klonili proti FMP v Beogradu, ob četrtkovem začetku izločilnih bojev v slovenskem prvenstvu so večji del tekme izgubljali v Šentjurju. Toda kdo ve, če se še enkrat prepustimo pozabljivosti, bomo morda le dočakali preblisk. Za začetek drevi ob 19. uri v Tivoliju.

Crvena zvezda in Budućnost sta svoje delo v četrtfinalu lige že opravili in se bosta jutri že prvič udarili med seboj. Danes se jima bo v polfinalu pridružil zmagovalec tretje tekme med Cedevito Olimpijo in FMP, ki bo nato moral počakati na razplet dvoboja med Partizanom in SC Derbyjem. Ta se bo zaradi dramatičnih nastopov beograjskih črno-belih v evroligi začel šele v ponedeljek, ko se bo najboljša evropska četverica že pospešeno pripravljala na zaključni turnir v Kaunasu. Petkova para polfinala bosta Olympiakos – Monaco (17) in Barcelona – Real (20).

Ljubljančani že nekaj tednov ponavljajo kot papige, da se prav nič ne bojijo Partizana, s katerim imajo v zadnjih dveh sezonah ere slovitega trenerja Željka Obradovića celo pozitiven izkupiček 3:1. Toda s tem nekoliko prehitevajo dogodke, kar se jim pozna v zadnjih predstavah. Najprej morajo seveda izločiti FMP, s katerim so se v tej sezoni srečali že štirikrat in dvakrat klonili. Izgubili so tudi 6. novembra v Tivoliju, ki bo prizorišče odločilne tekme za napredovanje v polfinale.

Omić: Tekma sezone

Tudi Olimpijin trener Miro Alilović se zaveda, da je prišel trenutek za popolno osredotočenost in da lahko slabši večer že pomeni konec regionalne sezone, s katero so se v minulih mesecih tolažili po 13 porazih v 16 dvobojih evropskega pokala. »Opravili smo analizo in na treningih poskušali popraviti napake. Poudarek smo namenili predvsem obrambnim nalogam, individualni odgovornosti in igri v skoku,« poudarja pred zadnjim soočenjem z beograjskim FMP do jeseni.

Da mora Cedevita Olimpija izboljšati marsikaj, priča že statistika z dvoboja v Železniku prejšnjo soboto. Njeni košarkarji so takrat prejeli kar 102 točki, skok so izgubili s 25:30, zgrešili deset prostih metov ... »Pred nami je tekma sezone. Obe ekipi se dobro poznata, zato bodo odločale malenkosti. Naša naloga je, da damo vse od sebe,« meni Alen Omić.