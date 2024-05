Milenko Aćimović: Borussia je odlična, a Real je Real

Vrhunec evropske klubske sezone s finalno tekmo lige prvakov med madridskim Realom in Borussio Dortmund ter s slovenskim sodnikom Slavkom Vinčićem v glavni vlogi je velika predigra za evropsko prvenstvo v Nemčiji, ki se bo začelo dva tedna po jutrišnji bitki na Wembleyju.

Pozorno jo bo spremljal tudi nekdanji slovenski reprezentant, zdaj selektor reprezentance do 21 let, Milenko Aćimović. Začasno je na stranski tir postavil tudi svoje fante in je minule dni užival v starševski vlogi. »Hči Klara je zaključila študij menedžmenta v Salzburgu. Pripeljali smo jo domov. Sin Mateo je že nared za preskok na višjo raven pri Olimpiji. Kadetski stalež je zaključil, zdaj gre naprej. Kam, bomo videli,« je bilo Aćimovićevo ogrevanje za zadnje dejanje v ligi prvakov.

14 naslovov evropskega prvaka ima Real Madrid, Borussia enega.

»Bolj, ko se poglabljam v Realov ustvarjalni bit, bolj mi je jasno, da imajo težave drugi. Real je razred zase, ne igrajo lige prvakov, temveč jo osvajajo. Drugi se zadovoljijo s tem, da pridejo v finale, oni pa želijo osvojiti naslov. Pri Realu, ki je največji klub na svetu, so vajeni živeti z vlogo favoritov. Delujejo in resno mislijo le na to, da bodo zmagali. Vedo, kaj pomeni Real. Še najbolj proti koncu tekme. Zadnjih 10, 15 minut igrajo na 120 odstotkih moči,« se je 47-letni Ljubljančan za trenutek prelevil v častilca največjega kluba na svetu.

»Real na igrišču ni vedno boljši od tekmecev, a ima zmagovalni značaj. Ne bi bilo nezasluženo, če bi izgubil proti Manchester Cityju ali Bayernu, toda navdušuje z mentalno močjo, tudi takšne tekme je treba znati igrati. Tu vidim tudi nekaj možnosti za Borussio. V slačilnici morajo igralci razmišljati o svoji moči, o tem, da so zmagovalci. Res je, da v ligi ne bi bili kos Realu, toda to je finale, ena tekma, v kateri je treba imeti zmagovalen značaj slabi dve uri,« je poudaril odliko zmagovalcev, kakršni so Madridčani.

Terzić je odrasel pri Borussii, Ancelotti izvleče največ

Borussia je na papirju avtsajder, na igrišču pa: »Moštvo, ki zna igrati takšne tekme. Izločili so PSG, so stabilni, vidi se, da si igralci in vsi drugi želijo takšnih tekem.« Ačimović je dobro ocenil, kje so močni. »Imajo neugodne, odlične in nadarjene posameznike. Hitrost krilnih napadalcev Jadona Sancha in Karima Adeyemija je izjemna. Če bosta zdržala sprinte v visokem ritmu v obe smeri več kot eno uro, kar je zelo, zelo zahtevno, je vse mogoče,« je ocenil in poudaril vlogo trenerja ter nogometaša, ki nosi porursko igro.

Aćimović se navdušuje nad Realom. FOTO: Leon Vidic

»Edin Terzić je odrasel pri Borussii. Pozna jo v srce in dušo. Je študiozen trener in se loteva stvari, ki se jih drugi najbrž ne bi, a so pomembne. Od vseh pa me je najbolj navdušil Julian Brandt. Je nekakšen anonimnež, ampak ko vidiš, koliko preteče, kakšne podaje ima, kako se giblje v medprostoru in kako samozavesten je, veš, da deluje kot ključen igralec,« je Aćimović strnil oceno o Borussii, ki jo je primerjal z zmagovalcem evropske lige Atalanto. Ali obratno.

Real ima na klopi Carla Ancelottija, za katerega je liga prvakov peskovnik, v katerem kraljuje. »Real zmaguje po trenerjevi zaslugi. Ancelotti z izkušnjami in znanjem iz moštva izvleče največ. Način vodenja, način menjav, kdaj Toni Kroos, kdaj Luka Modrić, rotiranje, vse mu uspeva. Real zmaguje na tri, štiri dni, ni nujno vselej odličen, ampak je dober in zmaguje,« Italijana na Realovi klopi hvali Aćimović, ki nima pomislekov o tem, kdo je Realov MVP sezone: »Jude Bellingham.«