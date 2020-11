Mikaela Shiffrin ob vrnitvi brez zmage

Slovakinja Petra Vlhova si je v 24 urah privozila dve slalomski zmagi za svetovni pokal alpskih smučark v Leviju. Nova vodilna v skupnem seštevku tako ostaja nepremagana na slalomskih progah. Boj za nedeljsko drugo mesto je dobila Švicarka Michelle Gisin, ki si je po prvi vožnji delila vodstvo z Vlhovo, tretje mesto je pripadlo Avstrijki Katharini Liensberger, ta je bila tretja tudi v soboto.



Povratnica v karavano, ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, je levijska slaloma končala na drugem mestu v soboto in petem dan pozneje. Shiffrinova in Vlhova sta dobili zadnjih 28 slalomov v svetovnem pokalu v nizu, ta traja že vse od januarja 2017. Je pa na drugi tekmi v Leviju že bilo opaziti utrujenost nosilke šestih slalomskih globusov in aktualne svetovne prvakinje Mikaele Shiffrin, ki se je v smučarsko karavano vrnila po 300 dneh odsotnosti. Čustveno naporno leto po smrti očeta Jeffa februarja letos je že pokazalo posledice.



»Zelo sem zadovoljna s svojim smučanjem, zelo sem uživala, bilo je zabavno,« je v soboto dejala Američanka. V nedeljo pa je pomanjkanje treninga pustilo posledice. Petra Vlhova je vsega skupaj zbrala deset slalomskih zmag, skupno 16 v svetovnem pokalu, Shiffrinova jih ima v slalomih sicer rekordnih 43 in skupno 66. »Ni bilo tako lahko, kot je bilo morda videti od daleč. Tokrat je bilo še težje kot v soboto zaradi pritiska, ki sem si ga sama naložila. Zares sem si želela še enkrat zmagati, razlike pa so bile zelo majhne. Na progi sem poskušala napadati in izšlo se mi je super. Zdaj sem res samozavestna, počutim se zelo močno,« je po novem podvigu poudarila Vlhova.

Razloge lahko išče le v sebi

S slalomsko formo je po dveh tekmah v Leviju lahko zadovoljna le ena Slovenka. Ana Bucik je kot najboljša na obeh tekmah s 16. mestoma osvojila točke. Devetnajstletna Neja Dvornik je v soboto z 28. mestom končno dobila potrditev, da je lahko del trideseterice, a ji še manjka stalnosti. Drugi slalom je končala že po prvi vožnji, saj je bila prepočasna za še eno. V minuli sezoni najuspešnejša slovenska smučarka Meta Hrovat je v Leviju vpisala dvojno ničlo, v soboto je odstopila v finalu, na drugem slalomu pa se je njen boj končal že na prvi progi, prav tako z odstopom.



Slalomska forma Hrovatove je tako pod velikim vprašajem, potem ko je navdušila na veleslalomski premieri v Söldnu s šestim mestom. »Zadovoljna sem z vikendom, po dolgem času sem naredila dva lepa rezultata v slalomu. Zdaj bo vse precej lažje, tako da odhajam kar vesela domov,« je dejala Bucikova. Hrovatovo čaka iskanje odgovora, kaj je šlo narobe: »Z dvema odstopoma se je težko sprijazniti in pustiti to za seboj. Mogoče je bila težava v tem, da sem si naložila nepotrebno breme in moje smučanje ni bilo na takšni ravni, kot bi si želela in kakršno je bilo na treningih. Razloge lahko iščem le v sebi.«