Mikaela in Aleks: Ljubezen nima meja

Smučarska zvezdnika Mikaela Shiffrin in Aleksander Aamodt Kilde sta pred letom dni sporočila javnosti veselo novico, da sta srečno zaljubljena. Pred startom nove sezone svetovnega pokala konec tedna v Söldnu sta 27-letna Američanka in tri leta starejši Norvežan dala skupni intervju za avstrijsko televizijsko postajo Servus. Razkrila sta tudi, kdaj je med njima preskočila iskrica. »Poznala sva se bežno, sem ter tja sva si kaj napisala na družabnih omrežjih. Po očetovi smrti sem prejela veliko sporočil. Ko sem nato zagledala, da mi je pisal tudi Aleksander, sem mu z veseljem odgovorila. Začutila sem, da je dober človek,« je zaupala Shiffrinova in dodala, da sta se začela nato sestajati – sprva kot prijatelja. Da je med njima nekaj več, sta spoznala med lanskim svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo, kjer sta v eni od izložb pod napisom Love has no Limits (Ljubezen nima meja) zagledala oglas skupnega opremljevalca smučarskih očal s svojima obrazoma. Takrat je prijateljstvo med njima preraslo v ljubezen.

»Odlično se razumeva. Veliko se pogovarjava, in to o vsem mogočem,« je pripomnila olimpijska prvakinja v slalomu iz Sočija 2014 in veleslalomu iz Pjongčanga 2018, ki se lahko pohvali tudi s šestimi zlatimi lovorikami s svetovnih prvenstev. »Imava srečo, da lahko skupaj hodiva v 'službo'. Nima veliko parov te možnosti. Nemalokrat trenirava skupaj,« je razložila Shiffrinova, medtem ko se je 30-letni Norvežan spomnil anekdote z nedavnih skupnih priprav v čilskem Portillu. »Nekega dne sem med treningom veleslaloma startal tik za Mikaelo in si, ko sem videl, kako je smučala, rekel: 'Uf, to je bilo res dobro.' Na koncu sem bil dejansko počasnejši od nje,« je priznal olimpijski podprvak v kombinaciji in dobitnik bronaste kolajne v superveleslalomu iz Pekinga 2022.

Ujeti si želi Stenmarka

Ameriška šampionka ga je dopolnila, da je bila to le ena vožnja. »Na koncu je imel Aleks vseeno boljši rezultat. Zaradi njega moram spremeniti svoje vodilo: Vedno bodi hitrejša kot fantje! Z njim to ne gre,« je pojasnila Shiffrinova, ki je februarja letos na OI v Pekingu, kjer je kar trikrat odstopila, preživljala težke trenutke. »Na srečo sem imela ob sebi Aleksa, ki me je podpiral. Bilo mi je res hudo, kar sem tudi pokazala. A na Kitajskem sem imela tudi ene od najboljših smučarskih dnevov v življenju, česar mnogi niso videli,« je poudarila ameriška zvezdnica, norveški as pa je dodal, da mu je pri njej všeč to, da zna vselej iz slabih stvari potegniti tudi pozitivne.

In kakšne cilje imata za novo sezono? »Veliki kristalni globus je na vrhu seznama želja. Ker pa ga že imam, ne bom pod pritiskom. Uživam v zmagah, želim si jih doseči čim več,« je odvrnil Aamodt Kilde in besedo prepustil srčni izbranki, ki si želi postati čim boljša smučarka. Dolgoročni cilj Shiffrinove pa je po prvih mestih ujeti in prehiteti legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka (86), od katerega jo na 3. mestu večne lestvice loči »le« še 12 zmag ...