Miha Hrobat: »Ničesar me ni strah, stavim pa na garanje«

Pred dnevi se je udarni del naše alpske smučarske vrste v tehničnih disciplinah preselil v svojo tradicionalno poletno argentinsko bazo, Čile pa je potovalni cilj in bivališče naslednjih tednov slovenske moške smukaške vrste. Sodeč po videnem v prejšnji zimi je njen udarni adut nedvomno Miha Hrobat. Tako seveda ne presenečajo njegovi visoki cilji pred novo sezono, v kateri bodo seveda za smučarje najbolj pomembne zimske olimpijske igre.

Miha, kako bi se ozrli k tem dosedanjim poletnim pripravam med odštevanjem do odhoda v Čile?

»Vsem skupaj nam je dobro del petdnevni stik s snegom v Saas Feeju v Švici, za ta letni čas smo imeli res dobre razmere za trening. Sicer pa sem telesno moč nabiral tako kot v preteklosti pri Mitji Bračiču, strokovnjaku za kondicijsko pripravo, kjer sva bila pogosto skupaj z Žanom Kranjcem. On je sijajen športnik. Vem, v prejšnji sezoni ni uresničil vseh svojih ciljev, želim mu, da bi bil vsaj tako visoko kot jaz nazadnje. Še več, naj bo še boljši.«

Predstavljamo si, da je trening pri Mitji Bračiču zelo zahteven.

»Je naporno, poskusimo čimbolj simulirati napore smukaške proge, predvsem tiste olimpijske v Bormiu, kjer noge na koncu že zelo pečejo. Prav v glavi se moraš pripraviti pri teh pripravah na suhem, kot bi bil dejansko na snegu.«

Prav nad Bormiom je bilo v prejšnji zimi največ pripomb, kajne?

»Je eden težjih smukov v sezoni, če ne najtežji. Res pa je, da bodo na olimpijskih igrah v februarju razmere najbrž drugačne, kot so ob običajnem decembrskem terminu moške smukaške tekme na tem prizorišču. Malo več svetlobe je in sonca, tudi struktura snega se malce spremeni. A poglavitna značilnost tega smuka, da je dolg in tehnično zahteven, kar se seveda spodobi za olimpijsko preizkušnjo.«

Kako je z vašo opremo in zdaj pričakovano tudi boljšim statusom pri Atomicu kot v prejšnjih letih?

»Nekaj novosti je pri opremi, prihajajoči dnevi treninga v Južni Ameriki mi bodo razkrili, če se je to premaknilo v pravo smer. Nisem pa zaskrbljen, ker imam še vedno stare smuči, so pripravljene tudi za načrt B, če nova oprema ne bo hitrejša. Ne bojim se ničesar, sem si pa jasnem, da moram trenirati na visoki ravni, saj so tekmovalni cilji v olimpijski zimi visoki. Dobll sem več smuči za testiranje, tudi pri pogodbi mi je Atomic ponudil novo. Zdaj dobim hitreje opremo kot nekoč, še za tri leta smo podpisali pogodbo.«

Kako so vam minili počitniški dnevi?

»Oba otroka (Ava je stara štiri leta, Maks pa dve, o. p.) sta zelo živahna, z njima res ni dolgčasa (smeh). Bili smo 14 dni na hrvaški obali: prvi teden sem povsem namenil počitku, v drugem sem treniral.«

S katero športno panogo pa si popestrite dopust?

»Ob dveh naraščajnikih je manj časa za rekreacijo kot nekoč, a letos sem se lotil padela. Zanimiv mi je in za povrh še koristen za eksplozivnost.«