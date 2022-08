Miha Blažič in trije mušketirji PSG

Danes bodo odprli tudi novo sezono v francoskem nogometnem prvenstvu ligue 1. Sezona, v kateri bo imela svojega zastopnika tudi Slovenija, se ne bi mogla začeti bolje. Drevi se bosta pomerila Lyon, ki je glavni izzivalec hegemona zadnjih let PSG, in Ajaccio, novinec v ligi, ki bo hitro razkril morebiten kakovostni prepad med 1. in 2. francosko ligo.

Pod drobnogledom bo vendarle prva liga, v kateri bo poskušal čim dražje prodati svojo kožo tudi slovenski reprezentant Miha Blažič. Primorski branilec je poleti zaključil uspešno petletno poglavje v Budimpešti, kjer je v majici Ferencvarosa spoznal tudi moč lige prvakov, in se preselil v mesto Angers v zahodni Franciji, ki leži približno 300 km jugozahodno od Pariza. To bo tudi zanj zajeten kakovostni preskok in strahovito velik izziv, v katerem bo imel opraviti z nekaterimi najboljšimi napadalci na svetu. Angers je v minuli sezoni prejel 55 golov na 38 tekmah in končal na 14. mestu 20-članske lige.

Messi, Neymar in Mbappe

Odličnih napadalcev kar mrgoli v majicah Parižanov. PSG tudi pred začetkom sezone 2022/23 kotira najvišje, stavnice mu napovedujejo enajsti naslov francoskega prvaka. Predsednik PSG Nasser Al-Khealifi je od svojega vstopa v klub leta 2011 najemal zvezdniško trenersko silo, ki mu je prinašala domače lovorike, zaman pa se vzpenjala na nogometni Mont Blanc.

Na klopi Parižanov so se zvrstili Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel in Mauricio Pochettino, letošnjega julija so se Katarci odločili za spremembo. Najeli so »malo znanega« trenerja, ki pa je imel v kartoteki zanimivo alinejo: v sezoni 2020/21 je prekinil domačo prevlado PSG in priigral naslov francoskega prvaka Lillu. Novi trener moštva s stadiona Park princev je postal Christophe Galtier in prav zanimivo bo spremljati, kako se bo soočal z vodenjem zvezdnikov najvišjega formata, med katerimi so Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe le najbolj znani med njimi.

Lyon odšel po nakupih

Njegov imperativ je znan in nedvoumen: nastop v finalu lige prvakov v Istanbulu, tam pa uspešen boj za tako čislano lovoriko v Uefini ligi prvakov. Končno prvo mesto v ligue 1 je sestavni del zgodbe slehernega trenerja PSG, tudi Galtierja. Tu se mu utegne zatakniti, napovedujejo v taboru Lyona, ki naj bi bil zdaj spet prvi izzivalec Parižanov. Lyon, ki je vladal Franciji pred pojavom katarskega kapitala v metropoli, je nazadnje končal na zanj klavrnem 8. mestu, kar ni nujno slabo.

V novi sezoni, v katero bo krenil močno okrepljen, ne bo imel obveznosti pod dežnikom Uefe. Klub, ki ga je junija za slabo milijardo evrov kupil kapital iz ZDA, je odtlej angažiral izkušene nogometaše, kakršni so Alexandre Lacazette (31, Arsenal), Corentin Tolisso (27, Bayern) in Nicolas Tagliafico (29, Ajax). Če jim dodamo še imeni, kot sta Lucas Paqueta in Moussa Dembele – slednji je zabil Sloveniji U-21 tri gole v Domžalah –, se zdijo Lyonove napovedi o bitki za vrh manj utopične.